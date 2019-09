Johan Heldenbergh te zien in film met Salma Hayek en Alexander Skarsgård: “Het was fantastisch” Redactie

12 september 2019

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 Film Vanaf deze week kan je in de bioscoop gaan kijken naar ‘The Hummingbird Project’. Deze thriller gaat over twee zakenmakken uit Wall Street die een geweldig plan hebben om hun concurrenten een hak te zetten, maar daarbij zwaar worden tegengewerkt. De hoofdrollen worden vertolkt door Jesse Eisenberg (35), bekend van ‘The Social Network’ en ‘Batman v Superman’, Alexander Skarsgård (43), de gewelddadige echtgenoot uit ‘Big Little Lies’, en Hollywoodster Salma Hayek (53). Maar er doet ook een Vlaming mee in die film: Johan Heldenbergh (52) speelt een amish-lid. Een klein rolletje, maar hij houdt er wel een grote vriendschap aan over, zo vertelt hij in weekblad TV Familie.

“Echt, ik heb heus niet zo’n grote rol, hoor”, relativeert Johan in een YouTube-interview. “Ik zit misschien drie minuten in de film. Maar daarvoor moest ik wel vier dagen in Canada gaan opnemen. En dat was een fantastische ervaring. Vooral ook omdat ik mocht samenspelen met Jesse Eisenberg, een acteur die ik zeer bewonder. Hij en ik zijn nu zelfs vrienden geworden. Hij is al een paar keer in Gent geweest en is dan bij mij blijven slapen. Echt een heel toffe kerel.”

Niet aanspreekbaar

Ook met Aleksander Skarsgård klikte het. “We zaten met de crew in hetzelfde hotel en ’s avonds werd er weleens een pintje gedronken en zo”, vertelt Johan Heldenbergh nog. “Salma was er helaas niet bij. Maar naast Jesse bleek ook Aleksander een heel toffe gast. Toch naast de set. Want die Hollywoodsterren werken toch heel anders dan wij Vlamingen. Op de set gaat het er bij ons veel ontspannender aan toe. Jesse en Aleksander waren op de set altijd 100% gefocust. Niet aanspreekbaar, bijna. Dat was heel speciaal om te zien. Maar eens het werk gedaan was, bleken dat heel toffe mannen te zijn.”

Wilde baard

Johan dankt zijn rol als volgeling van de strenge amish-geloofgemeenschap in Amerika ook aan zijn, euh, wilde look. “Voor die rol hadden ze iemand nodig met een imposante baard”, zegt hij. “En die heb ik doorgaans wel. Als ik niet moet werken, dan laat ik mijn baard en haren altijd wild groeien. Echt, als men me geen rol aanbiedt en zegt ‘Uw haar moet af’, dan zou ik er altijd zo bijlopen.”

Iets wat zijn vrouw Fien Mombaerts, die twintig jaar jonger is, blijkbaar wel sexy vindt. Een relatie waar hij ooit voor heeft moeten vechten. “Ik verliet mijn vrouw (actrice Joke Devynck, nvdr) en een jaar later had ik een relatie met een twintig jaar jongere vrouw én had ik een burn-out”, vertelde hij. “Hoe cliché kon ik zijn! Maar Fien heeft me daar bovenop geholpen. Daar ben ik haar heel dankbaar voor.”

Haar beurt

En dus loopt de acteur nu weer in de kijker. Eerder dit jaar was het nog zijn dochter Tita die in de schijnwerpers stond toen zij deelnam aan het programma ‘Jong Geweld’. Maar nu is het dus weer haar beurt om trots te zijn als ze haar papa ziet samenspelen met wereldsterren als Jesse Eisenberg en Aleksander Skarsgard.