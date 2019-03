Johan Heldenbergh heeft hoofdrol in nieuwe Vlaamse film te pakken TK

29 maart 2019

08u10

Johan Heldenbergh (52), bekend van onder meer 'De Helaasheid Der Dingen' en 'The Broken Circle Breakdown', staat deze zomer opnieuw op een filmset. De acteur heeft immers de hoofdrol in de Vlaamse film 'Mijn vader is een saucisse'.

De film in kwestie is gebaseerd op de Franse roman ‘Mon Père Est Une Saucisse’ van Agnès de Lestrade en wordt nu verfilmd door de Vlaamse regisseuse Anouk Fortunier. Het verhaal gaat over een ­vader die besluit dat hij zijn droom om acteur te worden wil waarmaken en daarvoor zijn job in de bank opzegt. Zijn elfjarige dochter Zoë ziet dat met lede ogen aan, omdat haar vader hiermee het gezin ontwricht. Ze is bang dat het tot een breuk tussen haar ouders zal leiden.

De Vlaamse film, het debuut van Fortunier, wordt geproduceerd door A Private View, de filmmaatschappij die onder meer de succesprent ‘Aanrijding In Moscou’ (eveneens met Heldenbergh) maakte. “De rollen van het meisje en de moeder moeten nog worden gecast, maar het is de bedoeling in augustus te draaien”, aldus de producent in Het Nieuwsblad. “De film zal in Gent spelen en ook grotendeels daar worden opgenomen.” De film wordt midden 2020 in de zalen verwacht.

Het schema van Heldenbergh zit daarmee goed vol. Dit najaar staan de opnames van ‘Cool Abdoul’ op het programma, een film over het turbulente leven van de Belgische bokser Ismaïl Abdoul. De acteur speelt daarin de rol van de trainer.