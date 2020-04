Joe Exotic werkt mee aan nieuwe serie: heeft Carole Baskin haar echtgenoot vermoord? LOV

07 april 2020

09u09

Bron: Page Six 0 Film De wereld is gefascineerd door het verhaal van Joe Exotic uit de Netflix docureeks ‘Tiger King’. Niet alleen hij, maar ook zijn tegenstander Carole Baskin valt op. Maar dan vooral door het vermoeden dat ze haar eigen echtgenoot zou hebben vermoord. Dat heeft ze altijd met klem ontkend, maar nu de politie het onderzoek terug opent, springen tv-makers op het verhaal.

‘Investigating the Strange World of Joe Exotic’: zo zal de serie heten die de verdwijning van Jack ‘Don’ Lewis onderzoekt, de verdwenen echtgenoot van Carole Baskin. “Het zal een diepere inkijk geven in de mogelijke moord”, vertelde een insider aan Page Six. “Ook Joe Exotic zal meewerken.” Al is niet duidelijk hoe die medewerking zal verlopen, want het excentrieke figuur zit een gevangenisstraf van 22 jaar uit. Hoe dan ook, is het volgens de makers tijd om “de kat uit de zak te laten” en de vragen van kijkers te beantwoorden.

Jack Lewis verdween spoorloos in 1997. Joe Exotic beschuldigde zijn rivaal Carole Baskin ervan dat ze haar echtgenoot om het leven had gebracht, en mogelijk zelfs aan haar tijgers gevoederd. De aantijgingen werden ontkend, en onderzoek leverde geen sporen op, maar de politie concludeerde wel dat het verdachte omstandigheden waren. Met het succes van de Netflix-reeks ‘Tiger King’ en de speculatie op het internet over de mogelijk moord, besliste de lokale sheriff om het onderzoek te heropenen. Er zouden zelfs al nieuwe tips zijn binnengekomen.

