Jodie Foster: "Ik ben heel kieskeurig, maar om deze rol heb ik gesmeekt" NA VIJF JAAR STAAT REGISSEUSE NOG EENS ZELF VÓÓR DE CAMERA IN 'HOTEL ARTEMIS' Kristien Gijbels Morato

27 juli 2018

00u00 0 Film Jodie Foster (55) staat na vijf jaar nog eens vóór de camera. De Oscarwinnares, die zich de voorbije jaren vooral op haar carrière als regisseuse focuste, kruipt in 'Hotel Artemis' in de huid van een verpleegster. "Ik ben nogal kieskeurig, maar voor deze rol ben ik bij de filmmakers gaan smeken."

Foster laste na 'Elysium' in 2013 een acteerpauze in zodat ze wat meer tijd zou hebben om achter de camera te staan. Ze regisseerde naast de spannende thriller 'Money Monster' ook afleveringen van de populaire series 'House Of Cards', 'Orange is the New Black' en 'Black Mirror', maar toen ze het script van 'Hotel Artemis' onder ogen kreeg, kreeg ze de acteermicrobe opnieuw te pakken. Opvallend detail: het script lag officieel nog op het bureau van regisseur Drew Pearce toen Foster zélf contact opnam met de filmmakers. Ze vond het verhaal zo goed dat ze meteen achter de rol aan ging. "Ik heb een hekel aan big budget-films en ik was het zó beu om telkens hetzelfde soort films te zien, maar 'Hotel Artemis' was heel anders en stak er met kop en schouders bovenuit. Ik hing al aan de telefoon nog voordat het script de deur was uitgegaan."

Grijze haren, gele tanden

