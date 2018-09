Joaquin Phoenix voor het eerst te zien als The Joker Redactie

21 september 2018

22u24

Bron: AD.nl 0 Film De makers van de film The Joker hebben de eerste beelden vrijgegeven waarin hoofdrolspeler Joaquin Phoenix in vol ornaat te zien is als de iconische filmschurk. Regisseur Todd Phillips deelde via sociale media een kort filmpje.

Van de 43-jarige Phoenix (Gladiator, Walk the Line, Her) werd eerder al een foto vrijgegeven die was gemaakt op de set van The Joker. Daarop zag hij er echter uit als een normale man, zonder clownschmink en groen haar. In de video wordt tegen het einde geswitcht tussen beide gedaantes.

De opnamen voor de Joker-film zijn deze maand begonnen in New York. Het verhaal richt zich op het ontstaan van The Joker, vooral bekend als de aartsvijand van Batman. In de film zijn er ook rollen weggelegd voor Robert De Niro, Zazie Beetz en Marc Maron. De film moet in oktober 2019 in première gaan.

Repost from #toddphillips1:

Camera test (w/ sound). Joker. pic.twitter.com/R9W2QqKwNS Warner Bros. Pictures(@ wbpictures) link