Joaquin Phoenix krijgt rol van 'The Joker' aangeboden in eerste film over het personage

09 februari 2018

10u42 2 Film Joaquin Phoenix is de eerste keus om de rol van The Joker te vertolken in de eerste film die volledig over de misdadige clown zal gaan. Dat zegt regisseur Todd Phillips, die eerder al 'The Hangover' onder handen nam.

Philips zal de film baseren op een script dat hij samen met Scott Silver ('8 Mile', 'The Fighter') schreef. De details van het plot zijn voorlopig no onbekend, maar de stand-alone zou plaatsvinden in de bekende Batman-stad Gotham City, en zou zich afspelen in de vroege jaren '80.

De film wordt uitgegeven door Warner Bros en DC Entertainment. Die twee bedrijven vormen samen een nieuwe groep films die losstaan van de continuïteit van het DC-universum, waarop verschillende andere films zijn gebaseerd, die telkens samenhangen.

In de nieuwe reeks alleenstaande films zijn al andere grote titels verschenen, zoals 'Wonder Woman', 'Justice League', 'Batman v. Superman' en 'Man of Steel'. The Joker, die nu zijn eigen film krijgt, bestaat eigenlijk al in het 'gedeelde', verbonden DC-Universum. Hij wordt daar telkens gespeeld door Jared Leto, die voor het eerst als The Joker te zien was in 'Suicide Squad' en zal terugkeren voor de sequel. Gezien de nieuwe prent niét verbonden is aan die filmreeks en zich in een ander universum afspeelt, mag er een andere acteur voor de rol gezocht worden.

Het is niet de eerste keer dat Phoenix een rol in een superheldenfilm overweegt. De drievoudige Oscarwinnaar mocht Lex Luther spelen in 'Batman v. Superman', maar sloeg het aanbod af. Hij had ook gesprekken met Marvel, de grootste concurrent van DC, om Dr. Strange te spelen. Die rol ging uiteindelijk naar Benedict Cumberbatch. Het is dus afwachten of hij deze keer wél toehapt.