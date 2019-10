Joaquin Phoenix had strenge regel op 'Joker'-set: "Geen klootzakken!” SDE

Wanneer je de hoofdrol speelt in een blockbuster, dan krijg je al eens wat meer inspraak. Zo ook Joaquin Phoenix, die in 'Joker' het mooie weer maakt. Volgens tegenspeler Josh Pais (61) kreeg die zelfs een stem in het casting-proces.

In The Hollywood Reporter vertelt Josh Pais over de bijzondere manier waarop hij gecast werd als Hoyt Vaughn, de man die Arthur Fleck (het personage van Joaquin Phoenix, red.) ontslaat. “Wanneer ik werk krijg, moet ik 50% van de tijd auditie doen, en krijg ik 50% van de tijd de job gewoon aangeboden. Van zodra dat ik hoorde over Joaquin Phoenix, de Joker en dat het gefilmd zou worden als een onafhankelijke film, dacht ik: ‘Ik moet hieraan meedoen’. Ik deed een keer auditie bij de casting directeurs, en zij waren echt enthousiast. En zij gaven dat door aan Todd (Phillips, de regisseur, red.)."

Josh regelde een ontmoeting met Todd en die begon veelbelovend. “Hij zei: ‘Ik vond je auditietape geweldig. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je geen klootzak bent, want één persoon op de set kan de hele sfeer volledig verpesten.' Bleek dat Joaquin tegen Todd gezegd had: “Het maakt me niet uit wie je cast, maar zorg er gewoon voor dat iedereen een érg goede acteur is. En geen klootzakken.’ Dus ik vermoed dat ik de test doorstaan heb. Dat maakt het officieel, niet? In de plaats daarvan spéél ik een klootzak.”