Joaquin Phoenix aarzelde om rol van The Joker aan te nemen: “Ik was bang” SDE

22 augustus 2019

14u47

Bron: Total Film 0 Film Acteur Joaquin Phoenix (44) is de laatste acteur die in de huid kruipt van Batmans meest legendarische vijand, The Joker. Toch zei hij niet meteen ja toen hij het aanbod kreeg, vertelt hij in een nieuw interview. “Ik was bang, ja.”

Joaquin Phoenix is erg kieskeurig over welke rollen hij aanneemt. Toen hij het aanbod kreeg om The Joker te gaan spelen in de gelijknamige film, twijfelde hij dan ook, vertelt hij aan Total Film. “Het duurde even voor ik me kon engageren", zegt hij. “Wanneer ik daar nu op terugkijk, begrijp ik niet waarom.” Of die aarzeling misschien te maken had met angst om zo'n iconisch personage tot te leven te wekken? “Ik was bang, ja”, geeft Phoenix toe. “Maar ik zeg altijd dat er zoiets is als motiverende angst en verzwakkende angst. Er is angst waardoor je geen stap meer kan verzetten, en er is de soort waardoor je denkt: ‘Oké, wat gaan we doen? Dit is niet goed genoeg.’ En dan ga je dieper graven. Ik hou van dat soort angst. Het leidt je, en zorgt ervoor dat je harder gaat werken.”

En de acteur had nog een andere reden om de rol aan te nemen, zegt hij. “Vaak, bij dit soort films, zie je een soort van vereenvoudigde, beperkende archetypes. Die laten toe dat het publiek afstand neemt van het personage, net zoals je zou doen in het echte leven, waar je gemakkelijk iemand klasseert als slecht en kunt zeggen: ‘Zo ben ik niet’. En toch zijn we allemaal schuldig", gaat hij verder. “We hebben allemaal gezondigd. En bij deze film, met deze personages, is het niet zo gemakkelijk voor het publiek. Er zijn momenten waarop je je verbonden zult voelen met hem, en je hem zult aanmoedigen, en er zijn momenten waarop je weerzin zult voelen voor hem. En ik houd van het idee dat je het publiek uitdaagt en dat ik mezelf uitdaag om zo'n personage verder te onderzoeken. Het is maar zelden dat je zo'n personage in een film tegenkomt, laat staan in een superheldenfilm.”