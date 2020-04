Joaquin 'Joker' Phoenix was bijna Batman geworden MVO

18 april 2020

10u15

Bron: ANP 0 Film Het had niet veel gescheeld of Joaquin Phoenix was op het witte doek van superheld naar superschurk gegaan. In de nieuwste editie van Empire Magazine vertelt regisseur Darren Aronofsky namelijk dat hij Joaquin graag de rol van Batman had willen laten spelen in de film die hij begin jaren 2000 aan het maken was.

“De studio wilde graag Freddie Prinze Jr en ik wilde Joaquin Phoenix”, blikt Aronofsky terug. “Ik dacht toen ‘oh oh, we zijn eigenlijk twee hele verschillende films aan het maken nu.’ Het was een andere tijd. De Batman die ik voor ogen had was zeker anders dan de versie die ze uiteindelijk hebben gemaakt.”

Aronofsky’s versie van The Caped Crusader kwam er uiteindelijk nooit. Christopher Nolan nam het stokje over en maakte uiteindelijk de iconische trilogie met Christian Bale als Batman en onder meer Heath Ledger als zijn aartsvijand Joker.

Joaquin speelde vorig jaar als Batmans aartsvijand Joker in zijn eigen film een van de meest iconische rollen uit zijn carrière. Hij werd er dan ook rijkelijk voor beloond met onder meer een Oscar.