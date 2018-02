Jim Parsons krijgt rol in film over Ted Bundy MVO

01 februari 2018

08u10 0 Film 'Big Bang Theory'-ster Jim Parsons heeft een rol gekregen in 'Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile', een film over seriemoordenaar Ted Bundy.

Regisseur Joe Berlinger is momenteel in Covington, Kentucky bezig met opnames voor de film, weet The Hollywood Reporter. Ted Bundy wordt gespeeld door Zac Efron. er zijn ook rollen voor John Malkovich, Lily Collins, Jeffrey Donovan en Grace Victoria Cox.

Parsons speelt Larry Simpson, de hoofdaanklager in de rechtszaak tegen Bundy in 1979 waarin hij wordt veroordeeld. Bundy vermoordde in de jaren 70 zeker dertig jonge vrouwen en misbruikte een aantal van hen voor en na hun dood.