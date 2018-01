Jessica Chastain zorgde ervoor dat collega-actrice vijf keer meer verdient dan eerst DBJ

25 januari 2018

18u09

De Amerikaanse actrice Jessica Chastain heeft ervoor gezorgd dat haar collega Octavia Spencer dezelfde gage kreeg voor haar rol in een film waarin de twee samen zijn te zien. Dat vertelde de actrice tijdens een bijeenkomst van de Hollywood Foreign Press Association.

De twee actrices werkten in 2011 al samen in 'The Help'. Toen er plannen waren om samen weer een film te maken, bespraken de twee ook hun gage. Tot stomme verbazing van Jessica bleek dat ze veel meer kreeg dan Octavia. Die vertelde haar toen dat zwarte actrices altijd minder betaald krijgen dan hun witte collega's.

"Jessica was stomverbaasd", vertelde Octavia tijdens de bijeenkomst. "Ze zei dat ze het loonverschil recht wilde zetten en dat heeft ze gedaan. Ik verdien nu vijf keer meer dan eerst."

Octavia is blij dat haar collega het voor haar opnam, maar ze vindt het verschil in salaris tussen witte en zwarte acteurs niet meer van deze tijd. Nu het verschil in gage tussen mannen en vrouwen hoog op de agenda staat, wordt het volgens haar ook tijd om andere misstanden rond betalingen aan te pakken.