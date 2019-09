Jesse uit ‘Breaking Bad’ herenigt zich met Skinny Pete en Badger in nieuwe ‘El Camino’-trailer TK

24 september 2019

19u32 3

Amper een dag na de korte Emmy-spot lanceren de makers van de ‘Breaking Bad’-film ‘El Camino’ een eerste echte trailer van de film. Daarin wordt nog steeds erg weinig verteld over het verhaal, maar we zien wel dat Skinny Pete en Badger een rol hebben in de prent. Spannend!