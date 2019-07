Jeroen Perceval regisseert eerste langspeelfilm JOBG

10 juli 2019

00u00 0 Film Van 'Over water' en '13 geboden' tot 'De dag' en 'Tabula rasa': Jeroen Perceval (41) was de laatste tijd niet weg te denken uit spannende fictieseries. Binnenkort neemt hij echter plaats achter de camera, want Jeroen gaat zijn eerste langspeelfilm regisseren, over een 14-jarige drugsdealer in Antwerpen. "Ik zoek nog onbekende acteurs met lef om mee te spelen."

Jeroen schreef, samen met Robin Pront, al het scenario voor de film 'D'Ardennen' - waarin hij een hoofdrol had naast Kevin Janssens. Vijf jaar geleden schreef én regisseerde hij daarnaast de kortfilm 'August'. "Maar een langspeelfilm is er nog niet van gekomen en dat is echt al jaren een droom van mij", zegt Jeroen. "Ik ben al drie jaar bezig met dit project en ik heb megaveel zin in om te beginnen met draaien."

De opnames van 'Dealer' - nu nog de werktitel - zijn gepland voor januari en februari 2020, de release komt er in het najaar. Het verhaal gaat over een 14-jarige drugsdealer in Antwerpen, die op een dag een wereldberoemde acteur ontmoet. "Die acteur wordt zijn vaste klant, en zo bouwen de twee een band op", legt Jeroen uit. "Eigenlijk zitten er twee werelden in de film verwerkt: het Antwerpse drugsmilieu en de film- en theaterwereld."

Acteurs gezocht

Welke acteurs meespelen in de film, is voor het grootste deel nog een vraagteken. "We zijn nog op zoek naar een onbekende jongen van 14 of 15 jaar met een Antwerpse tongval. Voor zijn liefje zoeken we een meisje van Vlaams-Marokkaanse afkomst. De entourage van het hoofdpersonage zoeken we ook nog. Wel belangrijk: ze moeten Antwerps spreken en het lef hebben om voor een camera te staan", roept Jeroen op.

Inschrijven voor de casting kan via anntourage.be/news