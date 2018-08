Jennifer Lopez speelt stripper in nieuwe film SD

07 augustus 2018

07u24

Bron: ANP 1 Film Jennifer Lopez heeft een nieuwe filmrol te pakken. De 49-jarige zangeres krijgt een hoofdrol in 'Hustlers', een waargebeurd verhaal over strippers in New York.

De film is gebaseerd op het in 2015 verschenen artikel The Hustlers at Scores van Jessica Pressler in het New York Magazine, meldt Variety. In dit artikel beschrijft Pressler hoe een groepje slimme, oud-strippers veel geld wisten te verdienen bij zakenmannen van Wall Street. Het verhaal speelt zich af in New York, in de nasleep van de financiële crisis.

"Mannen wordt vaak verteld dat zij zo veel waard zijn als de omvang van hun bankrekening. Vrouwen worden beoordeeld op de symmetrie van hun gezicht, hun lichamen en hun schoonheid. Dat is waar deze film op is gebaseerd", vertelt regisseuse Lorene Scafaria. "De regels die in de stripclub gelden, zijn eigenlijk van toepassing op de hele wereld."

"Er is geen andere actrice te vinden die dit rauwe en dynamische personage met zo veel complexiteit, menselijkheid en intelligentie kan neerzetten zoals Jennifer dat kan", zegt Scafaria. "Ik wist vanaf het begin dat zij perfect zou zijn voor deze rol."

J.Lo vertolkte eerder grote rollen in onder meer 'Maid in Manhattan' en 'The Cell'. Het is haar eerste filmrol sinds 2015, toen ze de hoofdrol speelde in 'Lila & Eve'.

Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt.