Jennifer Lopez leert paaldansen voor ‘Hustlers’: “Ik heb nog nooit zoveel blauwe plekken gehad” SDE

06 september 2019

16u49 0 Film Ze is ondertussen al 50, maar wanneer je Jennifer Lopez aan het werk ziet, zou je dat absoluut niet zeggen. De actrice en zangeres is binnenkort te zien in de film ‘Hustlers’, waarin ze een stripper speelt die samen met enkele collega’s besluit om hun klanten te beroven. Dat betekent: weinig kleren en paaldansen. In een video op YouTube toont J.LO hoe ze die sport onder de knie probeerde te krijgen.

Jennifer Lopez kan een stukje dansen, maar paaldansen heeft ze nog nooit gedaan, dus krijgt ze privélessen om zich voor te bereiden op haar rol in ‘Hustlers’. Er werd een paal in haar eetkamer geïnstalleerd. In minieme outfits en op hoge hakken dansen, dat is afzien, zo blijkt. “Dit is het moeilijkste dat ik ooit gedaan heb”, zucht J.LO, terwijl ze haar benen inspecteert. Die staan vol kneuzingen. “Ik heb al heel wat stunts gedaan voor films, maar ik heb nog nooit zoveel blauwe plekken gehad”, zegt ze.

De intensieve trainingen hebben in ieder geval vruchten afgeworpen, als we de beelden mogen geloven. Na weken oefenen slaagt de actrice erin om de opnames - in zilverkleurige pakje met string en torenhoge hakken - tot een goed einde te brengen. Op het resultaat is het wachten tot 16 oktober, wanneer ‘Hustlers’ in de zalen te zien is.