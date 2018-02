Jennifer Lawrence na foto met onder meer Matthias Schoenaerts: "Ik ben extreem beledigd" DBJ

21 februari 2018

21u56 0 Film Ophef, roering en commotie op Twitter. Actrice Jennifer Lawrence (27) verscheen namelijk op een foto waar ze een hoog ingesneden jurk aanhad, terwijl de mannelijke cast warm was ingeduffeld. "Ongelijkheid" klonk het al gauw op Twitter, tot J-Law zelf antwoordde met een vurig betoog.

Het was ter promotie van de spionagethriller 'Red Sparrow' dat de hoofdrolspelers en de regisseur poseerden op een dakterras. Naast Jennifer Lawrence stond onder meer ook Matthias Schoenaerts op de foto. Het was koud tijdens op de promodag en de mannen verschenen dan ook warm ingeduffeld voor de fotoshoot.

J-Law dacht er anders over. Zij verscheen in een hoog uitgesneden zwarte jurk met sandalen en diep decolleté. Dat gaf op Twitter aanleiding tot discussies. Zo vonden velen dat dit nog maar eens het toonbeeld is van hoe seksistisch Hollywood nog steeds is. "Dit is zo'n bedroevend en onthullend beeld, nog niet in het minst omdat ik daarnet buiten ben geweest en het verdorie vriest", klinkt het onder meer. "Echte gelijkheid zou willen zeggen dat ofwel Jennifer een jas zou mogen aandoen of dat Jeremy Irons met de billen bloot zou poseren."

Haar reactie

Jennifer Lawrence reageerde zelf op Facebook en de onruststokers hadden zoiets waarschijnlijk niet meteen zien aankomen. "Ik weet zelfs niet waar ik moet beginnen bij het reageren op deze controverse" schrijft ze. "Dit is niet alleen belachelijk, maar ik en echt extreem beledigd."

"Die jurk van Versace was prachtig, denken jullie nu echt dat ik die ga bedekken met een jas en een sjaal? Ik ben maar vijf minuten buiten geweest, maar ik zou er zelfs voor in de sneeuw hebben gestaan. Ik hou van mode, en dit was mijn eigen keuze."

"Dit is seksistisch, belachelijk en absoluut niet feministisch", voegt ze daaraan toe. "Overdreven reageren op dingen die iemand zegt of doet en daarmee controverse creëren over iets pietluttigs zoals wat ik aandoe, is geen stap vooruit. Het is alleen maar een onnozele afleiding van de echte problemen. Doe eens serieus! Alles wat ik aandoe, kies ik zelf. En als ik het koud wil hebben, DAN IS DAT OOK MIJN KEUZE!"