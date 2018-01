Jennifer Aniston en Angelina Jolie reiken een Golden Globe uit DBJ

19u21

Jennifer Aniston en Angelina Jolie reiken zondag een Golden Globe uit. Zij zijn, evenals Helen Mirren en Emma Stone, toegevoegd aan de lijst namen die een beeldje mogen geven aan een collega uit de filmwereld.

Aniston en Jolie, beiden ex van Brad Pitt, worden zelden gezamenlijk gezien op een evenement. De 75e uitreiking staat in het teken van #MeToo en Time's Up, het initiatief van ruim driehonderd vrouwen uit de filmwereld om een halt toe te roepen aan seksuele intimidatie.

Aniston doneerde 500.000 dollar voor de Time's Up-campagne. Jolie voegde zich onlangs bij de tientallen vrouwen die zich uitspraken tegen producer Harvey Weinstein. "Ik heb een slechte ervaring gehad met Harvey Weinstein en heb besloten nooit meer met hem te werken", liet Jolie in oktober weten. "Ik heb ook anderen gewaarschuwd het niet meer te doen. Dit soort gedrag tegenover vrouwen is onacceptabel."

De initiatiefnemers van Time's Up vragen vrouwen om bij de Golden Globes zwarte kleding te dragen en zich op de rode loper uit te spreken voor gelijkheid.