Jenne Decleir en Björn Pinxten winnen Humo Award op Kortfilmfestival Leuven IB

05 december 2019

04u10

Bron: Belga 0 Film De kortfilm #YOUTOO van Jenne Decleir en Björn Pinxten is gisteren op het Kortfilmfestival Leuven uitgeroepen tot de laureaat van de Humo Award, die het tijdschrift al voor het 14de jaar tijdens dit festival uitreikt.

#YOUTOO is een hilarisch komische horror-actiefilm waarbij zeven mannen in vreemde pakken, opgejaagd door projectielen en bommen vluchten naar een safehouse. Vier van hen laten daarbij het leven. De overlevers moeten eenmaal in het huis zichzelf organiseren en waakzaam zijn want ook hier loopt er iets (een vrouwelijk wezen) rond dat graag mannen verslindt.

Beide regisseurs, die in het verleden al hun strepen verdienden als acteur, producent, schrijver en maker, werkten voor het eerst samen en nemen ook een deel van het acteerwerk voor hun rekening, naast kleppers als Joren Seldeslachts en Kevin Bellemans. De kortflm is op het festival ook genomineerd voor de Vlaamse Competitie Fictie.

Het is telkens het aanwezige publiek dat na afloop van de vertoning van de door Humo geselecteerde kortfilms de winnaar van de HUMO Award kiest.