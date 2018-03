Jelle De Beule maakt zijn debuut in de filmwereld: "Zo'n serieuze rol is een fijne afwisseling van comedy" MVO

13 maart 2018

07u30

Bron: Nieuwsblad 0 Film 'De Ideale Wereld', 'Basta', 'Willy’s en Marjetten'... We kennen Jelle De Beule vooral van zijn werk in de comedy-sector. Deze herfst maakt hij echter zijn debuut als acteur in de bioscoopfilm 'Drijven'. Een dramaproductie, deze keer.

"Ik speel een professor diergeneeskunde die zijn vrouw heeft bedrogen", legt Jelle uit in Het Nieuwsblad. "De plooien lijken gladgestreken, maar het voorval heeft de communicatie wel vertroebeld. Als zij een knobbeltje in haar borst ontdekt, komt ze er dan ook niet toe het aan haar man te vertellen."

"Het is een ernstige, vrij psychologische film waarin aardig wat humor zit", gaat hij verder. "Sommige scènes doen denken aan sketches genre In De Gloria. Mijn rol is wel behoorlijk serieus en een fijne afwisseling voor mijn comedy- en schrijfwerk."

De Beule was eerder ook al te zien als acteur in de serie 'Callboys', maar naar eigen zeggen zit hij niet te wachten op een carrièreswitch. "Ik ben geen acteur, maar acteer wel eens graag. Voor Drijven en De Dag – de Telenet-reeks over een gijzeling in een bank – moest ik gewoon auditie doen. Om mijn naam­bekendheid ­alleen kiezen ze mij niet."

Ook Kim Snauwaert, Dirk Van Dijck, Katelijne Verbeke en Robrecht Vanden Thoren zullen te zien zijn in 'Drijven'. De film is de eerste regie van Anke Blondé.