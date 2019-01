Jelle De Beule maakt debuut op groot scherm in ‘The Best of Dorien B.’ SD

09 januari 2019

14u06

Bron: VAF 1 Film In september van dit jaar komt de debuutfilm van Anke Blondé uit, ‘The Best of Dorien B.’ Het komisch drama met Kim Snauwaert en Jelle De Beule in de hoofdrollen zal in Rotterdam in wereldpremière gaan en opent er de Big Screen Competition als onderdeel van de Voices-sectie. Dat maakte de festivalorganisatie zonet bekend.

Hoofdrolspelers Kim Snauwaert en Jelle De Beule maken in ‘The Best of Dorien B.’ beiden hun debuut op het grote scherm. Daarnaast zijn er belangrijke bijrollen voor Katelijne Verbeke, Wine Dierickx en Dirk van Dijck.

‘The Best of Dorien B.’ is een komisch drama over een vrouw die zichzelf herontdekt in het midden van alle gekte die haar omringt. Het titelpersonage Dorien heeft alles om gelukkig te zijn: een succesvolle man, twee schattige kinderen en een dierenartsenpraktijk vol kleine huisdieren. Maar wanneer ze haar ouders betrapt op jarenlang overspel en haar man wel erg close blijkt te zijn met een collega, begint ze te twijfelen. Een telefoontje met slecht nieuws is de druppel. Ze voelt zich verloren, kan bij niemand terecht. Dorien evalueert haar leven, is dit het dan?

'The Best of Dorien B.’ is geselecteerd voor het Internationaal Film Festival Rotterdam dat plaatsvindt van 23 januari tot en met 3 februari. Naast ‘The Best of Dorien B.’ zullen op IFFR ook 'Coureur' (Kenneth Mercken), ‘Van ver staat het stil’ (Eva van Tongeren), ‘A Punk Daydream’ (Jimmy Hendrickx) en een reeks Vlaamse coproducties worden vertoond.

Voor Jelle De Beule is het na ‘De Dag’, dat vanaf morgen te zien is op VIER, zijn tweede dramarol. De 37-jarige acteur is bovendien bezig met de opnames van ‘Black Out’, een tv-reeks waarin hij een kabinetsmedewerker van de premier speelt.

‘The Best of Dorien B.’ komt in september van dit jaar in de Belgische zalen.