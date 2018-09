Jean-Claude Van Damme krijgt ster op Walk of Fame in Oostende SPS - Video: Peter De Smedt

09 september 2018

21u59

Bron: Belga 0 Film In Oostende werd Jean-Claude Van Damme vanavond in de bloemetjes gezet. Op de zeedijk kreeg The Muscles from Brussels zijn eigen ster. Hij komt zijn nieuwste film 'Lukas' promoten op het filmfestival.

In het gezelschap van zijn Belgische ouders en zijn vrouw onthulde Jean-Claude Van Damme zijn eigen ster op de Oostendse Walk of Fame. Hij is eregast op het filmfestival van Oostende waar hij de film 'Lukas' komt promoten. 'Lukas' is een Franse actiethriller en gaat over buitenwipper Lukas, vertolkt door Jean-Claude Van Damme, die moet binnendringen in een gevaarlijke Nederlandse organisatie. Het is zijn laatste kans om het hoederecht over zijn 8-jarige dochtertje niet te verliezen. Vlaamse acteurs Kevin Janssens en Sam Louwyck spelen ook mee in de film.

Jean-Claude Van Damme speelde eerder al mee in tal van actiefilms, die niet zelden uitgroeiden tot absolute kaskrakers. Heel wat fans waren op de zeedijk aanwezig om de Hollywoodster toe te juichen. Eén fan was net iets te enthousiast en werd door de security verwijderd. Na de onthulling van de ster trok Vandamme naar de rode loper van de Kinepolis waar 'Lukas' vertoond werd.