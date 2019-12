Je kan het huis van Harry Potters ouders kopen (maar het is volgens de verkopers wel vervloekt) TK

31 december 2019

21u23

Bron: The Sun/Telegraaf 19 Film Harry Potter-fans, opgelet: je kan het huis van Harry’s ouders in Goderics Eind kopen. Het is te zeggen: je kan het huis dat in de films gebruikt werd, dat eigenlijk in Suffolk staat, kopen. En dat kan je eigenlijk al een tijdje, want het raakt maar niet verkocht.

De woonst in kwestie, waar Voldemort Harry’s ouders vermoordde in de Potter-films, staat meer bepaald in Lavenham en is al twee jaar beschikbaar op de huizenmarkt. De Vere House stond eerst te koop voor een slordige miljoen pond, maar daar is intussen al 50.000 pond afgeschaafd. De eigenaars vinden immers geen koper, en volgens hen is het vervloekt. Met de vloek van bekendheid, meer bepaald, want sinds de woning in 2011 opdook in ‘Harry Potter en de Deathly Hallows: Part 2', krijgt het huis hordes toeristen over de vloer.

“Ze komen met busjes aan om foto’s te nemen voor onze gevel”, klinkt het. “Vaak bellen ze ook aan of kloppen ze op de deur. Als we tijd hebben, vinden we het niet erg om over de geschiedenis van ons huis te praten.” Aantrekkelijk voor Potter-fans, maar iets minder voor potentiële kopers. “Het is een speciale woning. Onze makelaar denkt dat de bekendheid de reden is waarom het zo moeilijk verkoopt.”

Verrassing in de cinema

Daar hebben ze zelf voor gekozen, denk je dan, maar niets is minder waar. De eigenaars, Tony en Jane Ranzetta, ontdekten immers pas in de bioscoop dat hun middeleeuwse huis in de film voorkwam. “Ik was in slaap gevallen op de eerste rij toen mijn zoon me wakker stompte. ‘Pa, ons huis is te zien op het scherm’. ‘Onzin’, antwoordde ik, maar toen ik opkeek kon ik hem alleen maar gelijk geven.” In 2010 had de filmcrew blijkbaar geen toestemming nodig om de buitenkant van een gebouw te filmen.

In afwachting van de verkoop hebben de Ranzetta’s de helft van hun woning als bed & breakfast op Airbnb gezet. Zo verdienen ze toch nog een centje bij, meer bepaald zo’n 140 per kamer.