Je eigen stunts uitvoeren doe je op eigen risico: deze acteurs moesten het al zwaar bekopen op de set

05 oktober 2019

12u00 0 Film Batwoman Ruby Rose is bijna verlamd geraakt, nadat een stunt compleet verkeerd afliep op de set van de superheldenreeks waarin ze de hoofdrol speelt. Ze is echter niet de enige professional die op de set gewond raakte tijdens het uitvoeren van gevaarlijke stunts.

De 33-jarige Rose brak bijna haar ruggengraat toen ze een stunt probeerde uit te voeren. Twee ruggenwervelschijven verschoven daarbij, waardoor ze het gevoel in haar armen kwijtraakte. De video van de operatie liet veel fans schrikken, maar Rose vond het belangrijk om het te delen. “Waar ik dat litteken op mijn nek vandaan heb? Ik moest een spoedoperatie ondergaan, zodat ik niet verlamd zou raken.” Ze deelde daarbij ook een video van haar operatie. Het sociale medium vond de beelden zo schokkend dat er een waarschuwing bij werd gezet. “Aan iedereen die vraagt waarom ik dit liet filmen... hebben jullie niet die ‘Grey’s Anatomy’-aflevering gezien waarbij ze een handdoek achterlieten in een patiënt? Plus ik wilde gewoon graag weten wat er gebeurt als we buiten bewustzijn zijn”, vertelde ze.

To everyone asking about my new Pez dispenser scar on my neck... A couple of months ago I was told I needed an emergency surgery or I was risking becoming paralyzed... I had herniated two discs doing stunts, and they were close to severing my spinal chord. I was in chronic pain and yet couldn't feel my arms... Thank you Dr Bray for everything you did and for allowing me to keep working and doing what I love. I am forever in your debt. And to anyone asking why I let them video it.. Did you not watch that Greys anatomy episode where they left a towel in a patient?? Also I wanted to see what happens when we go under.

Ook deze acteurs waren de pineut:

1. Tom Cruise knalde tegen een gebouw aan

Het is algemeen geweten dat Tom Cruise al zijn stunts liefst zelf uitvoert. Jammer genoeg gaat dat van tijd tot tijd al eens mis. Op de set van ‘Mission Impossible 6' in Londen raakte hij vorig jaar gewond bij een sprong van een stelling. Hij moest van het ene gebouw naar het andere springen, maar haalde de overkant maar nét. In plaats van veilig op het dak te landen, smakt zijn lichaam tegen het gebouw. Omdat hij vastzat aan een veiligheidskoord, konden medewerkers hem gelukkig met gemak weer naar omhoog trekken. Op een filmpje is te zien hoe Tom na zijn val weer opkrabbelt en hinkend weg strompelt. Daarna is te zien dat hij duidelijk last heeft van zijn been. Later zou de acteur een tijdje met krukken over de set gelopen hebben.







2. Daniel Craig had een operatie aan zijn enkel nodig

James Bond zijn, het is niet simpel. Daar weet Daniel Craig alles van. Na een ongeval op de set van de 25ste ‘James Bond’-film, waarbij hij zijn enkel bezeerde, moest de acteur een operatie ondergaan.

Craig liep de verwonding eerder dit jaar op tijdens het filmen van een hectische achtervolgingsscène. De opnames moesten tijdelijk worden stilgelegd. Craig werd meteen terug overgevlogen naar het Verenigd Koninkrijk, want hij bevond zich op dat moment op een set in Jamaica. Hoewel er in eerste instantie sprake leek te zijn van een snelle terugkeer, bleek dat de verwonding ernstiger was dan verwacht. Na de operatie mocht hij wekenlang niet meer op de set staan.

Tijdens die periode heeft hij echter niet stilgezeten. Via Instagram toonde hij dat hij veel tijd doorbracht in de fitness, waar hij zijn James Bond-lichaam in stand hield tot hij weer aan het werk kon gaan.

3. Sylvester Stallone waant zich een echte Rambo

De ‘Rambo’-prenten staan niet bekend om hun subtiliteit, wel om hun bloederige, realistische actiescènes. “Dit is geen ‘Hollywoodrealisme’. Als je iemand met een shotgun in zijn gezicht schiet - en dat tonen we ook - zal er weinig van overschieten”, grapt Stallone in een recent interview. “En tijdens het opnemen van zulke films raken mensen nu eenmaal makkelijk gekwetst. Meestal ben ik de pineut: balken die naar beneden vallen of lichtflitsen die je ogen verschroeien, ik heb het allemaal meegemaakt.” Ongelukjes op de set zijn de acteur inderdaad niet vreemd. Tijdens de opnames van ‘The Expendables’ brak hij een nekwervel en toen hij aan ‘Rocky IV’ werkte, maakte hij een inschattingsfout toen hij Dolph Lundgren vroeg om hem ‘zo hard mogelijk op zijn borst te meppen’. Sly belandde vervolgens vier dagen op intensieve zorgen met hartkloppingen. “Ooit zullen ze een vleugel van het Cedar Sinai-ziekenhuis in L.A. naar mij vernoemen”, grapt de acteur. “We zullen het dan de Rambo-vleugel noemen, voor mensen zonder hoop.”

4. Alexander Skarsgård spendeerde Thanksgiving in het ziekenhuis

Vorig jaar was Thanksgiving een feestdag in mineur voor Zweedse acteur Alexander Skarsgård. Hij raakte gewond aan zijn hand en moest meteen naar het ziekenhuis gebracht worden. In een bericht op Instagram bedankte Alexander het verplegend personeel van de eerste hulp van een ziekenhuis in Lachute. “Vandaag bedank ik verpleegster Rosalie en dokter Taleb. Dankzij hun snelle en heldhaftige optreden leef ik nog”, schreef hij grappend bij een bloederige foto van zijn hand.

Het incidentje vond plaats op de set van ‘The Hummingbird Project’. In die film speelt de 41-jarige Skarsgård naast Jesse Eisenberg en Salma Hayek. Gelukkig ging het om een kleine wonde en is de kans groot dat hij nog op tijd naar huis kon om een stukje kalkoen mee te pikken.

5. Harrison Ford kon een onverwoestbaar schip toch verwoesten

Het scheelde geen haar of Harrison Ford stond in 2017 niet te blinken op de première van ‘Star Wars: The Force Awakens’. Het jaar daarvoor kreeg hij op de set een hydraulische deur van het ruimteschip Millennium Falcon op zich, tijdens de opnames. Aanvankelijk werd gemeld dat de deur op hem viel, later klonk het dat hij ertegen liep tijdens een stunt. Al kon hij daar achteraf grapjes om maken: “De Millennium is onverwoestbaar en je kan het schip werkelijk overal neerpoten. Maar die hydraulische deur... Tja, dat was misschien niet zo’n goed idee.”

De acteur werd per helikopter naar het John Radcliffe-ziekenhuis gebracht. Ford zou meteen na het incident naar zijn borstkas gegrepen hebben, maar onderzoek wees uit dat hij daar geen ernstige verwondingen had. Hij hield er wel een breuk aan zijn enkel aan over.

6. Dylan O’Brien raakte zwaargewond na stunt met wagens

Dylan O’Brien raakte betrokken bij een zwaar ongeluk op de set van ‘The Maze Runner: The Death Cure’. Er werd een actiescène gefilmd, waarbij de jonge acteur aan een auto was vastgemaakt met een harnas, een riem en een burgsysteem, terwijl hij op de achterkant van een andere auto stond. De wagens vertraagden om te stoppen, maar de auto waar hij aan vastgemaakt was stopte veel sneller dan de andere. Dat zorgde ervoor dat Dylan op de grond gegooid werd en onder het eerste voertuig terecht kwam. De acteur hield aan het ongeluk een hersenschudding, een breuk in zijn gezicht en verschillende grote wonden over.