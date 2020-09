Jawel: er komt een tweede Borat-film TK

09 september 2020

07u31

Bron: Collider 2 Film Nadat er vorige maand Nadat er vorige maand foto’s en beelden opdoken van comedian Sasha Baron Cohan met snor en krulhaar, werd er meteen druk gespeculeerd over een terugkeer van zijn Borat-personage. En dat is bij deze ook bevestigd: er komt een tweede film aan, die al helemaal opgenomen is en zelfs al een testscreening heeft gehad.

Het was Collider die de bevestiging in handen kreeg: “We kunnen bevestigen dat ‘Borat 2' opgenomen is en al aan een select groepje mensen uit de filmindustrie getoond werd.” De originele film over de Kazachstaanse tv-presentator dateert intussen al van 2006. Bij die opnames was niet geweten dat Sasha Baron Cohen verantwoordelijk was voor het personage, maar intussen doet Borat bij de meeste mensen wel een belletje rinkelen. Volgens bronnen zou hij in de nieuwe prent ‘undercover’ gaan om mensen te interviewen, al is dat niet bevestigd.

De tenenkrullende fratsen van Borat in de eerste film brachten wereldwijd 262 miljoen dollar op. Daarmee deed die het een pak beter dan ‘Bruno’ (138 miljoen) en ‘The Dictator’ (179 miljoen). Waar de film zal verschijnen, en of zijn limoengroene mankini opnieuw bovengehaald zal worden, is nog niet geweten.