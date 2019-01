Jawel: er is een nieuwe ‘Final Destination’-film in de maak TK

15 januari 2019

20u56

Bron: Vulture 0 Film Het was dé horrorfranchise van de nillies: in 2000 verscheen de eerste ‘Final Destination’-film en in de jaren daarna verschenen nog eens vier sequels in de bioscoopzalen. Sinds 2011 is het echter stil rond de franchise. Tot nu, want er blijkt een zesde film in de pijplijn te zitten.

Filmmaatschappij New Line heeft besloten om de ‘Final Destination’-films nieuw leven in te blazen, bijna acht jaar nadat de vijfde en laatste film uitkwam. Dat meldt Vulture. En het is menens, want het bedrijf heeft niemand minder dan Marcus Dunstan en Patrick Melton aangetrokken om het scenario voor de zesde prent te gaan schrijven. De twee heren zeggen je misschien weinig, maar ze zijn verantwoordelijk voor het script van de laatste vier ‘Saw’-films, ‘Piranha 3DD’ en ‘The Collector’. Ze voelen zich dus helemaal thuis in de wereld der horrorfilms, zeg maar.

Wanneer de film zal uitkomen en over wat die precies zal gaan, is niet duidelijk. New Line wil verder geen details prijsgeven, maar wij vermoeden dat het wel iets te maken zal hebben met enkele mensen die aan hun dood weten te ontsnappen, en vervolgens opgejaagd worden door een erg inventieve man-met-de-zeis. Classic.

In afwachting van ‘Final Destination 6' kan u hieronder alvast het visioen van Alex nog eens herbekijken: de vliegtuigcrash waarmee het allemaal begon.