Jason Derulo speelt eerste filmrol in musicalverfilming ‘Cats’ SD

22 november 2018

15u13

Bron: Variety 0 Film Jason Derulo (29) gaat voor het eerst meespelen in een film. De ‘Wiggle’-zanger gaat een kat spelen in de musicalverfilming van ‘Cats’.

Derulo kruipt in de rol van Rum Tum Tugger, een rebelse kat die nooit tevreden is. De rest van de cast bestaat onder meer uit Idris Elba, Taylor Swift, Jennifer Hudson, James Corden en Ian McKellen.

Het verhaal gaat over een kattenstam, de Jellicles, die op een vuilnishoop leeft en moet beslissen welke kat herboren zal worden. De musical is de op drie na langst spelende musical ooit op Broadway en bevat bekende nummers als ‘Memory’.

De productie begint later dit jaar, en meer rollen en acteurs zullen dan bekendgemaakt worden. De film, geregisseerd door ‘Les Misérables’-regisseur Tom Hooper, komt in december 2019 in de bioscoop.

