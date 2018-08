Jas van Han Solo moet miljoen opbrengen MVO

01 augustus 2018

07u48

Bron: ANP 0 Film Het jack dat Harrison Ford droeg als Han Solo in 'Star Wars'-film 'The Empire Strikes Back' gaat in september onder de hamer. Het veilinghuis in Londen rekent op 1 miljoen pond (1,1 miljoen euro) voor de jas.

Het jack is één van de 600 filmkledingstukken en rekwisieten die tijdens de veiling worden verkocht. Ook twee Stormtrooper-helmen, uit 'A New Hope' en 'The Last Jedi' worden daar te koop aangeboden. Het eerste exemplaar, uit 1977, moet zo'n 60.000 pond (67.000 euro) opleveren. De helm uit de film uit 2017 staat voor 50.000 pond (56.000 euro) in de catalogus, de opbrengst van deze verkoop gaat naar een goed doel. De lightsaber van Anakin Skywalker in 'The Revenge Of The Sith' staat voor 100.000 pond (112.000 euro) in de etalage.

Tijdens de veiling gaan niet alleen rekwisieten uit 'Star Wars'-film onder de hamer. Ook het hooverboard van Marty McFly uit de tweede 'Back To The Future'-film wordt verkocht, en er kan ook geboden worden op Johnny Depps kostuum uit 'Edward Scissorhands'.