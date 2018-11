Jared Leto scheert na lange tijd zijn baard af voor nieuwe Marvel-film MVO

16 november 2018

18u02 0 Film Jared Leto mag tegenwoordig dan de Joker zijn in het DC-filmuniversum, binnenkort is hij te zien bij de concurrentie. Voor Marvel-studio’s kruipt hij in de rol van vampier Morbius.

In ‘Morbius The Living Vampire' neemt hij de titelrol op zich. De prent speelt zich af in hetzelfde universum als de verhalen over Spider-Man en de laatste Marvel-film, ‘Venom’. Morbius is een biochemicus die besmet raakt met een virus dat hem de eigenschappen van een vampier doet overnemen. In de stripverhalen rond Spider-Man is hij één van de schurken.

Zo’n vampier heeft uiteraard geen baard, dachten de filmmakers. Daarom zetten Leto er zelf alvast het scheermes in. In een filmpje op Twitter toont hij hoe hij zijn lange baart afscheert ter voorbereiding van de film. Het resultaat krijgen we echter nog niet te zien.

Fans van ‘Suicide Sqaud’, de filmreeks waarin Leto de Joker speelt, hoeven zich trouwens geen zorgen te maken. Het feit dat hij Morbius speelt voor Marvel zal hem niet tegenhouden om binnenkort terug te keren naar DC als de crimineel gestoorde clown.

