Jared Leto als Playboy-baas Hugh Hefner in nieuwe biopic kv

17u55

Bron: The Hollywood Reporter, The Guardian, Belga 0 EPA/ PHOTO NEWS Jared Leto (links) en Hugh Hefner (rechts) Film De 45-jarige Hollywoodacteur Jared Leto zal in de huid én de satijnen kamerjas van de zopas overleden Hugh Hefner kruipen in een nieuwe biografische film over de vermaarde Playboy-oprichter.

Leto, gekend van onder andere 'Dallas Buyers Club', 'Suicide Squad' en de nieuwe 'Blade Runner 2049', klopte zelf bij regisseur Brett Ratner aan voor de rol. "Jared is een oude vriend," zegt Ratner. "Toen hij hoorde dat ik de rechten voor Hefs verhaal had, zei hij me: 'ik wil hem vertolken. Ik wil heb begrijpen'. En ik geloof echt dat Jared dat kan doen. Hij is een van de beste acteurs van vandaag."

Ratner, regisseur van onder andere 'X-Men: The Last Stand' en 'Hercules', verwierf de rechten voor de film in 2015. Hij was van plan om Leto en Hefner aan elkaar voor te stellen in april, maar Hefner verkeerde toen in slechte gezondheid en liet verstek gaan. Een nieuwe gelegenheid kwam er niet meer voor het overlijden van Hefner op 27 september, maar Ratner maakt zich geen zorgen: "Er bestaat genoeg beeldmateriaal van Hef, dus Jared zal zoveel informatie kunnen krijgen als hij wil," zegt de regisseur.

Hefner stond helemaal achter het project: "De laatste jaren is er heel wat interesse gebleken om een film uit te brengen gebaseerd op mijn leven", zei hij toen. "Ik heb altijd geloofd dat wanneer de tijd er rijp voor was, de perfecte combinatie van creatieve partners zou samenkomen om het project tot een goed einde te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat we deze partners nu gevonden hebben. Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met Brett Ratner en RatPac Entertainment." RatPac Entertainment is het filmproductiebedrijf van Ratner.

Ratner werkte eerder al aan een 13-delige documentaire over Playboy-baas Hefner. De regisseur hoopt nu ook Hefners talkshow 'Playboy After Dark' uit de jaren '60 nieuw leven in te blazen.