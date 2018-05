Jane Seymour (67) strikt rol in komedie van Ben Stiller TC

20 mei 2018

14u30 0 Film De ervaren actrice zal te zien zijn in 'Friendsgiving', een nieuwe komedie van en met Ben Stiller. Ze zal de rol van een sexy Zweedse oma vertolken.

Jane Seymour kennen we in Vlaanderen vooral als de doopmeter van tv-zender VTM. Maar de actrice uit 'Dr Quinn, Medicine Woman' is ook nog altijd actief als actrice. Zopas strikte ze een rol in een nieuwe komedie van en met Ben Stiller. 'Friendsgiving' wordt een film over een Thanksgiving-feestje dat helemaal uit de hand loopt. Naast Jane Seymour, die blijkbaar de rol van sexy Zweedse oma zal vertolken, duiken ook Malin Akerman, Kat Dennings, Wanda Sykes en Christine Taylor op in de film. Die zou in het najaar van 2020 in de zalen komen.