Jan Verheyen wilde Pico erbij in ‘Kampioenen’-film: “Dat bleek geen goed idee” IDR

13 november 2019

00u00 4 Film "Weet je dat ik met het plan rondliep om ook Walter 'Pico' Michiels een rol te geven?", vertelde regisseur Jan Verheyen gisteren op de voorstelling van 'F.C. De Kampioenen 4: Viva Boma'. "Maar ik had zeer snel door dat dat geen zin had. Voor de acteurs is dat een afgesloten hoofdstuk.”

“Ik wilde Pico eens door het beeld laten lopen in een scène, maar dat bleek geen goed idee. Bovendien denk ik niet dat ik die mens een plezier doe door hem opnieuw in de spotlights te plaatsen." Walter Michiels, die enkele seizoenen de rol van Pico vertolkte, is al lange tijd op de sukkel. Dit jaar vorderde het Openbaar Ministerie nog drie jaar cel voor voor onder meer enkele diefstallen, drugsbezit en onrechtmatig verblijf. Het vonnis wordt begin december geveld. De rechter stelde vorig jaar in september een psychiater aan om hem te laten onderzoeken. Hij bood zich nooit aan bij die psychiater.

Samen met een kompaan stal Michiels in Leuven acht nummerplaten in de Vital Decosterstraat, drie terrastafels aan De Hoorn, een paraplu van een apotheek en een gsm in fakbar Recup in de Tiensestraat. Daarnaast zou hij ook nog iemand met de dood bedreigd hebben. Vorig jaar maakte Walter Michiels amok aan de faculteit Psychologie.

“Hij valt er mensen lastig en blijkt een joint aan het rollen. Hij wordt zeer agressief en hij kan amper op zijn benen staan.” Een koppel uit Holsbeek legde in 2018 klacht neer tegen Walter Michiels. Ongevraagd was hij in een stacaravan komen wonen die zich bevond in een bos. Het had heel wat voeten in de aarde om hem daar buiten te werken.

BTW

Acteur Jakob Beks - die van 1998 tot 2000 in de huid kroop van BTW, een neef van Xavier - mocht wel z'n opwachting maken. Verrassend, aangezien zijn personage allesbehalve populair was bij de kijkers. "Hij heeft veel bagger over zich gekregen", zegt Jan. "We wisten dus niet of hij wel wilde meedoen. An Swartenbroekx heeft hem gebeld, en hij zag dat gelukkig direct zitten. We hebben hem zo in ere hersteld, vind ik. BTW zorgt echt voor een heel toffe scène, maar dat moeten jullie zelf ontdekken", besluit Jan.