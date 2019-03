Jan Verheyen trekt voor Kampioenenfilm naar Carnaval Aalst: "Als DDT of Boma vallen we hier niet op" Jolien Boeckx

04 maart 2019

00u00 0 Film De eerste draaidag van de nieuwe Kampioenenfilm vond gisteren plaats op Aalst Carnaval. Niet simpel, mijn gedacht! Maar regisseur Jan Verheyen was voorbereid. Hij stak zijn hele crew in een Boma- of DDT-outfit om 'onopvallend' te kunnen werken. "En dan maar hopen dat er geen flauwe plezante voor de camera springt."

Steek Niels Destadsbader in een flamboyant Bomakostuum en zet Loes Van den Heuvel een bos pluimen op haar hoofd, en de toon voor een felgekleurde Kampioenenstoet is gezet. "Ik kom hier de nieuwe Bomaworst lanceren", zegt Niels, die twee jaar na de laatste film van 'F.C. De Kampioenen' zijn acteertalent nog eens mag bovenhalen. "Blij dat ik mij opnieuw mag inleven in het personage van Ronaldinho - een rol die ik supergraag vertolk. In deze film wordt hij de nieuwe baas van Boma's worstenfabriek. We weten allemaal hoe dat gaat aflopen, want Ronaldinho en verantwoordelijkheid...? Ronaldinho als vrouwenexpert daarentegen, da's zoals 'nonkel Bal', hé (lacht)."

Ook Carmenneke is uiteraard van de partij. "Ik moet hier op een praalwagen van 8 meter staan voor de lancering van de Viva Bomaworst", zegt Loes Van den Heuvel. "Om veiligheidsredenen heb ik ons Nero'ke zelfs moeten vervangen door een pluchen exemplaar - te hoog. Ik wil Michel Vandenbosch van GAIA niet op stang jagen", lacht ze. "De scène die we hier vandaag opnemen, is trouwens de finale van de film. We komen hier allemaal samen op Aalst Carnaval."

Waar is Boma?

Grote afwezige gisteren was Boma zelf - "hij heeft andere scènes", klonk het. Wel werden tijdens de stoet doodsprentjes van DDT uitgedeeld - Jacques Vermeire was overigens wel op de set. Sterft er iemand in de vierde Kampioenenfilm?

Het was een hele uitdaging voor regisseur Jan Verheyen om te draaien op een drukke locatie als Aalst Carnaval. Nog nooit werd dit gebruikt als decor in een film. "Daar ben ik best trots op, ja", aldus Verheyen. "Maar het is wel een zeer stresserende manier van werken. Je kan niet zeggen: 'Hé, leg de stoet eens even stil, want we moeten dit beeld opnieuw filmen'. De stoet moet doorgaan, wij passen ons aan. Maar dat is het meer dan waard, want die echte ambiance van Aalst Carnaval kan je achteraf niet nabootsen. Gelukkig stonden de acteurs meteen scherp."

Maar dan nog kon er altijd iets mislopen. "Van die 80.000 toeschouwers moet er maar één flauwe plezante zijn die het leuk vindt om wat show te verkopen voor de camera en je hebt het zitten, hé", aldus Verheyen.

De crew probeerde ook zoveel mogelijk op te gaan in het geheel. "Hier lopen 150 Boma's en DDT's rond en onze filmploeg zit daar óók bij, verkleed dus. Een Boma met een camera in de hand, of een DDT met een hengelmicrofoon: dat kan allemaal vandaag", lacht Verheyen, die zelf een DDT-pak aantrok.

Nu hebben de Kampioenen een weekje rust, maar vanaf 11 maart gaan de opnames door tot begin mei. Komen nog aan bod naast Aalst: Meldert, Kruishoutem, Eeklo en Ursel.

De release van 'Viva Boma', een film met een budget van 3,5 miljoen, is voor 18 december.