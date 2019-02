Jan Verheyen reageert op het slechte resultaat van ‘De Collega’s 2.0': “We komen zelfs niet uit de kosten” TK

09 februari 2019

09u06

Film De bioscoopdagen van 'De Collega's 2.0' lopen op hun eind. De film van Jan Verheyen (55) zal afsluiten met een bezoekersaantal van ongeveer 140.000 bezoekers. Een fikse tegenvaller voor de regisseur: "Dat is veel te weinig om uit de kosten te komen", klinkt het. "Dit had niemand van ons zien aankomen. Ik ben er echt niet goed van."

Op zich is 140.000 bezoekers niet weinig, maar voor een privaat gefinancierde film zoals ‘De Collega’s 2.0' ligt dat ver onder de verwachtingen. “We hadden tussen 200.000 en 300.000 toeschouwers nodig om uit de kosten te komen. En dat is niet gelukt, want de film krijgt zeer verdeelde reacties”, vertelt Verheyen in Het Nieuwsblad. “Er zijn fans, maar er zijn ook haters. Soms is enige controverse goed, maar nu heeft ze duidelijk impact gehad op de mond-tot-mondreclame en dat is de énige factor die bepaalt of een film een succes wordt.”

De productie had het ook niet zien aankomen. “De sfeer op de set was heerlijk, de testvertoningen verliepen prima, zelfs de avant-premières waren een succes. Zelfs ik zat na de zoveelste preview nog altijd smakelijk te lachen. Ik vond de film geestig én interessant, omdat er scherpe hoekjes aan zaten. En kijk nu.” Die scherpe hoekjes zijn volgens hem mede de oorzaak van het tegenvallende resultaat. “Iedereen is blijkbaar vergeten dat ‘De Collega’s’ bij momenten een wrange, harde reeks was. En aangezien we de erfenis van bedenker Jan Matterne wilden eren, hebben we er die nijdige kantjes in gestopt. Gevolg: het publiek zat vaak wat ongemakkelijk te lachen. Dat was niet waarvoor mensen een kaartje hadden gekocht.”

Verheyen voelde de bui de dag nadat de film in de zalen kwam al hangen. “Op donderdag weet je wat jouw film heeft gepresteerd tegenover de andere op woensdag, de openingsdag. In die context zaten we gewoon niet sterk genoeg en dan weet je dat er een probleem is. Ik ben er echt niet goed van geweest. Ik had lang vooraf een vakantie geboekt en ik ben vertrokken na het eerste weekend dat de film in de zalen liep. Op dat moment heb ik als een laffe hond mijn mails niet meer geopend. Ik zag de bui al hangen, ik moest de regen niet per se voelen. Cinema, het is een hard vak.” De regisseur heeft naar eigen zeggen wat ‘blikschade’ opgelopen, maar weet dat Vlaanderen heel vergevingsgezind is. “Toch ga ik, los van de vierde ‘Kampioenen’-film, op korte en middellange termijn geen komedies meer draaien. Ik heb nog eens vastgesteld dat het een moeilijk genre is.”