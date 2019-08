Jan Verheyen over zijn immense dvd-verzameling: “Ik hou wel van foute films, maar porno heeft me nooit geïnteresseerd” Erik Segers

24 augustus 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Film Dat filmregisseur Jan Verheyen (56) een mooie collectie dvd’s heeft, hoeft niet te verbazen. Bijzonder is wel dat die hoofdzakelijk bestaat uit horrorfilms uit de jaren zeventig. “Horror is het genre dat ’t meest buiten de lijntjes durft te kleuren. Dáárom vind ik het zo interessant”, zegt Jan.

Hoeveel dvd’s hij precies heeft, weet hij niet. Hij schat zo’n 3.500. “Alle dvd’s staan hier alfabetisch gerangschikt, en in aparte blokken: tv-reeksen, films, verzamelboxen, enzovoort”, zegt Jan, terwijl hij ons meetroont naar zijn werkkamer, die veel wegheeft van een video- en dvd-theek. “Tussen elk blok en tussen elke letter heb ik een objectje geplaatst: een kaars, een autootje, een doodskop, een ijsbeer van Coca-Cola… Dat maakt het geheel wat overzichtelijker.”

En het is wellicht de enige manier om alles terug te vinden?

Ik zie ook geen ander systeem, nee. Toen ik nog op mijn appartement in Antwerpen woonde, had ik een huishoudster met een opvallend gevoel voor esthetiek. Op een namiddag had ze al mijn dvd’s ­herschikt volgens kleur. Het heeft mij een halve dag gekost om alles terug in orde te krijgen. Ik moet zeggen dat ik daar toch redelijk slecht­gezind voor was.

Wat was de eerste dvd die je kocht?

Mijn dvd’s van de serie ‘The Twilight Zone’, waar ik een grote fan van was. Die dvd’s heb ik in 1998 gekocht in Los Angeles. Vanaf toen ben ik dvd’s beginnen te ­verzamelen. Pas jaren later, toen dvd-spelers een beetje betaalbaar werden in België, kon ik mijn schijfjes ook thuis afspelen. Bijzonder aan die eerste dvd’s was dat ze nog in vierkante cd-doosjes zaten.

Geniet je ervan om naar je imposante dvd-muur te kijken?

Ja, toch wel. Die muur hier vertegenwoordigt voor een klein stuk de filmgeschiedenis, maar voor een groot stuk de periode die mij gevormd heeft, zijnde de jaren zeventig. Toen ik voor het eerst, als jonge tiener, naar de bioscoop ging. Samen met een goeie vriend die ook een echte filmfreak was. Op zaterdagen gingen we in Antwerpen of Brussel vaak drie films na elkaar kijken. In kleine wijkzalen in Burcht, Sint-Niklaas of Temse gingen we naar cultfilms kijken, vaak horror en sciencefiction, omdat de uitbaters ons daar ook bij de KNT-films binnenlieten..

Daar hield je toen al van?

(knikt) Wat in die zalen werd vertoond, is een stuk van mijn jeugd. Ik durf gerust toe te geven dat er een stevige nostalgiefactor bij mijn verzamelpassie komt kijken. Ik ben aan een boek over de cultfilms van de jaren zeventig bezig, het meest wonderlijke decennium dat de ­cinema ooit gekend heeft.

Waar vind je die cultfilms nog?

Op het internet, hé. Veel van die cultfilms worden trouwens opnieuw uitgegeven op dvd. Als ik die nu herbekijk, vallen ze vaak tegen. Maar soms vallen ze ook geweldig mee. Het is boeiend om te zien wat de tand des tijds met films doet. Natuurlijk heb ik ook klassiekers in mijn verzameling. Of hebbedingetjes: zo heb ik de box van alle tien seizoenen van ‘Friends’, met de plasticfolie er nog rond. Ooit gekocht voor 15 euro bij Amazon. Als ik zo’n koopje zie op internet, laat ik dat niet schieten.

Wat is je favoriete film?

‘Mad Max’ vind ik héél straf. Maar ‘Jaws’ nog meer. Daarvan heb ik zowat alle versies die ooit op dvd zijn uitgebracht. ‘Jaws’ is de film die mij het duwtje heeft geven om filmmaker te worden. Ik vind het nog altijd een van de beste films ooit gemaakt! Mijn dochter Anna is nu 14 en oud genoeg om naar ‘Jaws’ te kijken. Ik wil mijn passie ook doorgeven, hé.

Koop je nog veel dvd’s?

Ja, meestal blu-rays nu. Elk jaar koop ik de tien beste films van het jaar. Maar het zwaartepunt van mijn collectie ligt toch vooral bij die obscure B-films uit de jaren zeventig. Alles wat met cult, horror en de wansmaak van de jaren zeventig te maken heeft, verzamel ik. Elke week komen hier toch zo een paar pakjes binnen met rariteiten, vaak zijn dat dan nieuwe releases van oude cultfilms.

Vanwaar die voorliefde voor horror eigenlijk?

Ik vind het gewoon een superinteressant genre. Ik geef toe: er is ook veel rommel. Maar horror is het genre dat het meest buiten de lijntjes durft te kleuren, dat de grenzen ­opzoekt van wat je met het medium kunt doen. Een van de beste Nederlandstalige cultfilms is ‘Intensive Care’, het filmdebuut van Koen Wauters. Een horrorfilm. Een draak van een film, maar een zeer onderhoudende draak. Koen is daar nu beschaamd over, omdat die film geflopt is, maar hij blijft daarin als acteur wel overeind.

Had Koen Wauters het ook ­kunnen maken als acteur?

Absoluut. Koen heeft présence, charisma, sexappeal. Als hij andere keuzes had gemaakt, was hij nu ook een populaire acteur. In Vlaanderen zijn er maar twee films gemaakt die internationale cultstatus hebben: ‘Rabid Grannies’ en ‘The Afterman’. Uiteraard zitten die in mijn collectie.

In je dvd-muur staat ook een ‘Ilsa’-box. Zijn dat seksfilms?

Seks is één van de ingrediënten van die films. Zoals geweld en sadisme. Ze spelen zich af in de nazi­concentratiekampen. ‘Ilsa, De Wolvin Van De SS’ was een groot succes in de jaren zeventig. Er zijn nog twee vervolgfilms op gemaakt. ­Foute, zieke films. Maar wel goed gemaakt.

Heb je hier ook porno achter een gordijntje staan?

Nee. Ik heb zo wel een paar films gekregen van mijn maat ­Dennis Black Magic, maar hij moest ze terughebben, want hij was ze zelf kwijtgeraakt. Porno heeft me nooit geboeid.

Gaan dvd’s niet binnenkort ­verdwijnen?

Zoals vinyl, ja. Al is vinyl nu wel aan een revival toe. Of dat ook met dvd gaat gebeuren, weet ik niet. Mijn dochter zit soms op Netflix naar een film te kijken, terwijl de dvd in mijn bureau staat. Tja, nieuwe tijden, denk ik dan.

Geef je veel geld uit aan dvd’s?

Goh, ik denk dat één Mercedes van Christoff meer kost dan mijn volledige collectie. (lacht) Er zijn duurdere dingen om te verzamelen dan dvd’s. Ik geef soms dertig euro uit aan één dvd. Dat blijft toch nog binnen de perken, hé?