Jan Verheyen over Oscar-speech Frances McDormand: "Een inclusion rider? Ik denk niet dat dat hier kan" MVO

06 maart 2018

06u40

Bron: VRT 0 Film Een inclusion wat? Dat vroegen vele kijkers zich af tijdens de Oscaruitzending, toen Francis McDormand haar Oscar voor beste actrice in ontvangst nam en opriep om inclusion riders in te voeren. Daarmee bedoelt ze dat acteurs in hun contract moeten eisen dat de films waarin ze meespelen een zeker level aan diversiteit representeren als het op cast en crew aankomt. Regisseur Jan Verheyen ziet het in ons land alvast niet gebeuren.

Verheyen vreest dat een clausule bij ons niet kan werken door de kleinschaligheid van onze audiovisuele industrie. In zo'n rider zou het niet alleen gaan om een gelijk aantal mannen en vrouwen, maar ook om genoeg mensen van buitenlandse afkomst, holebi's en mensen met een beperking. In de Amerikaanse industrie is dat perfect mogelijk, omdat de cast van Holywoodfilms meestal erg groot is. Ook achter de schermen is er steeds veel volk van de partij. Er is dus ruimte voor die diversiteit.

Cast naar scenario

In België ligt dat anders, zo zegt Verheyen op Radio 1. "Niet dat ik er per se tegen ben, maar je moet dan wel voldoende mensen hebben om het te kunnen doen. Je kiest je crew op basis van wie je nodig hebt in die technische departementen, en de instroom in die departementen is voornamelijk mannelijk. Het is dus gewoon in de praktijk niet werkbaar." Ook over de verdeling van de cast heeft hij zijn twijfels. "Het is nogal evident dat als je een film maakt als 'Patser' over het Marokkaanse drugsmilieu in Antwerpen, dat je daar een oververtegenwoordiging zal krijgen van allochtone acteurs. En als je een film maakt als "Home", die zich afspeelt in blanke middenklassegezinnen, dan zal je overwegend witte gezichten zien. De casting wordt gedicteerd door het scenario."

Voor de gezelligheid

Toch is het een idee waar hij wel rekening mee wil houden. "Ik ben even gaan bladeren in mijn eigen cast en crew sheets van mijn recente films, en dan kom ik niet verder dan een verhouding van een derde vrouwen. Bij de casting van de crew probeer je daar wel rekening mee te houden, al was het maar voor de gezelligheid."

Houthakkers

"Opvallend is trouwens dat ook hier weer de specifieke aandacht naar de filmwereld gaat", kaart hij aan. "Ik wil niet flauw doen, maar bij houthakkers heb je ook een spectaculaire ondervertegenwoordiging van vrouwen. En hoe zit het met de rest van kunstsector? Ik ben Luc Tuymans en Michaël Borremans nog niet tegengekomen op de barricaden."

Een bindende clausule voor diversiteit is volgens hem ook niet praktisch uitvoerbaar: "Waar eindigt het dan? Je moet x aantal vrouwen hebben , x aantal transgenders, gekleurde mensen, andersvaliden? Je kan dat toch niet dicteren?"