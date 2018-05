Jan Verheyen gaat brand in de Innovation verfilmen DBJ

24 mei 2018

07u58

Bron: Het Nieuwsblad 0 Film De brand in de winkel Innovation aan de Brusselse Nieuwstraat in 1967 zal worden verfilmd door Jan Verheyen. Leidraad daarbij wordt de roman 'Happening' van Johan Swinnen, die daarin beweert dat het om een aanslag ging.

Op 22 mei 1967 kwamen er 251 mensen om bij een uitslaande brand in het Brusselse warenhuis Innovation. De oorzaak daarvan luidde dat er gas ontvlamde nadat het uit een tl-licht was ontsnapt. Niet zo volgens VUB-professor Johan Swinnen, die beide ouders verloor in de brand. Hij noemt het geen ongeluk, maar een "terreuraanslag”. Swinnen schreef er een roman over, 'The Happening', gebaseerd op onderzoek van bewijsstukken en gesprekken met betrokkenen.

Productiehuis Eyeworks kocht de rechten om het boek te verfilmen, maar wil niet dat het een film wordt die een complot-theorie promoot. “Het mag geen eendimensionale rampenfilm worden, en evenmin een film die baadt in een sfeer van complottheorieën”, zegt producent Peter Bouckaert aan het Nieuwsblad. “We zien het zo: het is een van meerdere plausibele ­theorieën waar nog steeds geen sluitend bewijs voor of tegen is, en dat maakt het interessant. Maar 'Happening' wordt geen film voor believers of non-believers, wel een gelaagde, relevante prent over de tijdsgeest.”

Wanneer wordt begonnen met de opnames is nog niet duidelijk.