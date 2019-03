Jan Verheyen excuseert zich na mislukte opnames van ‘De Kampioenen’: “Ik heb héél lelijke dingen geroepen” Erik Segers

12 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Film Carmen werd niet van haar praalwagen geblazen en er viel geen druppel regen uit de lucht. De weergoden waren de Kampioenen dus goedgezind tijdens hun belangrijke opnamedag op het carnaval in Aalst. Tot die ene man in beeld kwam gelopen en regisseur Jan Verheyen (55) in woede uitbarstte.

“Als het gaat gieten, wordt het een ramp”, verzuchtte regisseur Jan Verheyen enkele dagen voor Aalst carnaval. Op carnavalszondag stonden immers een reeks belangrijke opnamen voor de vierde ‘F.C. De Kampioenen’-film ‘Viva Boma’ gepland, en de weersvoorspelling zag er met 90% kans op regen bepaald somber uit. “Maar dat is al bij al goed meegevallen”, aldus een opgeluchte Jan achteraf in Dag Allemaal. “In Aalst zeggen ze: ‘Onze Lieve Heer is een Aalstenaar.’ Awel, op het moment dat de stoet uitreed, trok de hemel open, en er is daarna geen druppel meer uit de lucht gevallen. De gevoelstemperatuur bedroeg 14 graden. Aangenaam weer dus.

Ondervonden de drones waarmee jullie filmden hinder van de felle wind?

Die hadden het moeilijk, ja. Maar we hebben toch alle opnamen kunnen maken die we nodig hadden. Onze grootste zorg was Carmen. Actrice Loes Van den Heuvel moest namelijk in een vrij zwaar pluimenpak op acht meter hoogte op een praalwagen staan.

Was je bang dat ze zou wegvliegen?

Zoiets. Maar er bleek uiteindelijk geen enkel probleem te zijn. Het was al bij al een hele fijne dag. Ik was ook aangenaam verrast door de positieve energie die uitging van die 80.000 mensen die naar de stoet kwamen kijken, en van de andere carnavalisten.

Had je gevreesd voor problemen, misschien?

Op voorhand had ik visioenen van dronkaards die zich voor de camera zouden proberen te wringen. Allemaal ten onrechte, men heeft ons rustig laten werken. ’s Avonds straalde iedereen, door de energie van het carnaval. Ik ben van plan - en ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen - om volgend jaar zélf in het publiek te gaan staan. Ik vond het eigenlijk héél tof. De creativiteit van sommige van die carnavalsgroepen is zo groot en zo geestig.

Er is ons wel ter ore gekomen dat jij een woede-uitbarsting gehad zou hebben...

Ik beken. Helemaal op het einde is een persfotograaf in een fel oranje vestje knal in ons beeld gelopen. Op een cruciaal moment. Toen Jaak Van Assche en Jacques Vermeire de markt overliepen, sprong hij voor hen om foto’s te nemen. Hij staat op alle beelden die onze drie camera’s hebben genomen.

Een kleine ramp voor jullie...

Zeg dat wel. Ik was zó kwaad en teleurgesteld dat ik hem echt heb staan uitkafferen, vlak voor de tribune. Zo’n cruciaal shot, dat we niet opnieuw kunnen draaien, is gewoon door toedoen van één mens verprutst.

Wat heb je geroepen? ‘Idioot!’?

Ik weet niet meer wat ik geschreeuwd heb. Maar ’t was luid en ’t was niet zo’n verzorgde tekst. (lacht) Ik wil me wel verontschuldigen bij die mens, want ik ga ervan uit dat hij dat niet bewust gedaan heeft. Enfin, dat maak ik mezelf toch wijs. Want die moet toch ook gezien hebben dat ik luttele seconden eerder enkele van z’n collega’s van de markt had gebruld? Bovendien hadden we die ochtend een uitgebreide briefing gehad om iedereen van de opnamen op de hoogte te brengen, maar daar was die ene fotograaf duidelijk niet naartoe gekomen.

Moet dat cruciale shot nu uit de film worden geknipt?

We bekijken momenteel of we de beelden nog digitaal kunnen ‘opkuisen’. En er is ook nog een plan B: de scène kleinschaliger opnieuw inblikken, bij een volgende reeks opnamen in de paasvakantie. We gaan nu eerst filmen in Eeklo, in de garage van DDT, en in de paasvakantie komen we terug naar Aalst. Daar gaan we dan met veel figuranten ons stuk van de stoet nog eens doen, maar dan met alle spelscènes, toestanden en special effects.

Tijdens de stoet werden er doods­prentjes van DDT uitgedeeld. Waarom?

Dat heeft uiteraard met de film te maken. Een aantal verhaallijnen van ‘Viva Boma’ komen namelijk samen op Aalst carnaval. De wagen die rondrijdt, beeldt DDT uit die uit z’n kist probeert te klauteren, maar die door Boma met een worst op z’n hoofd wordt geslagen en terug in z’n kist verdwijnt. Daar hebben die bidprentjes, die nu ongetwijfeld gegeerde verzamelobjecten zullen worden, mee te maken.

Sterft DDT in de film?

Die vraag ga ik niet beantwoorden. En waarom de film ‘Viva Boma’ heet? Dat slaat dan weer op een belangrijk element in de film. En meer wil ik daar echt niet over kwijt. Je zal rond Kerstmis naar de bioscoop moeten gaan om het te ontdekken...