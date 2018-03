Jan Verheyen en Lien Willaert verfilmen waargebeurde strijd van vader tegen farmasector SD

28 maart 2018

14u59

Bron: Belga 0 Film Regisseur Jan Verheyen gaat samen met zijn echtgenote Lien Willaert het waargebeurde verhaal verfilmen van een vader die, om zijn doodzieke dochter te redden, de strijd aanbindt tegen de farmasector. "De film 'Red Sara' belicht zoveel verschillende thema's, die zeker stof voor discussie zullen vormen", aldus Willaert.

Het is haar eerste langspeelfilm, eerder regisseerde ze al enkele kortfilms en televisiereeksen. Willaert schreef ook het scenario van Red Sara.

Het verhaal zal bij de meeste mensen een belletje doen rinkelen, want in 2008 slaagde vader William Massart erin heel Vlaanderen te mobiliseren om geld in te zamelen voor zijn dochter Sandra, die aan een zeldzame stofwisselingsziekte leed. Dokters en farmabedrijven geloofden echter niet dat ze kon genezen en dus vocht hij jarenlang voor een behandeling die haar leven moest redden.

Het is die strijd die Verheyen en Willaert inspireerde tot de film. "Het is zo onwaarschijnlijk wat die familie heeft meegemaakt", zegt de regisseur. Naast het menselijke drama, worden ook de werking van de farmasector en de macht van de media belicht.

De verfilming zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2019 plaatsvinden, aldus Willaert. Wie de hoofdrollen zal vertolken, is nog niet bekend. "Een belangrijke rol is weggelegd voor de dochter en het casten van een kind is niet evident. Dat kan niet te lang op voorhand."

Woensdag maakte het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) bekend dat het de film Red Sara financieel ondersteunt.