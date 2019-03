Jan Verheyen betaalt figuranten ‘Viva Boma!’ met tombola SD

26 maart 2019

06u52

Bron: Figuratie.be 0 Film Voor de vierde ‘FC De Kampioenen’-film, ‘Viva Boma!’, heeft regisseur Jan Verheyen (56) binnenkort enkele duizenden figuranten nodig. Die wil hij vergoeden met een tombola, zo staat te lezen op de website Figuratie.be, waar geïnteresseerde kandidaten zich kunnen inschrijven.

Van 8 tot 11 april heeft regisseur Jan Verheyen nood aan enkele duizenden figuranten voor zijn nieuwste ‘FC De Kampioenen’-film. Omdat zijn budget het echter niet toelaat om elke figurant te betalen, vond hij een originele oplossing: hij organiseert een tombola. Wie deelneemt, maakt kans op prijzen gerelateerd aan ‘FC De Kampioenen’, maar bijvoorbeeld ook VIP-toegang voor de première.

Verder zoekt de regisseur ook nog enkele edelfiguranten, die dan weer wel een vergoeding krijgen: het minimumbedrag van 20 euro per dag. Dat lijkt niet veel, maar de interesse is er in ieder geval wel. Amper een week nadat de oproep voor figuranten was gelanceerd, waren al ruim 2.000 kandidaturen binnen.