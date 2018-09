Jan Decleir werkt aan een eigen filmscenario TK

12 september 2018

07u42

Bron: dS 0 Film Acteur Jan Decleir (72) schrijft momenteel aan zijn eerste filmscenario. Het gaat over een verfilming van het drama van Baflo: het verhaal van de moord op Renske Hekman.

In 2011 werd Renske Hekman in Baflo doodgeslagen met een brandblusser door haar vriend Alasam Samarie, die later ook nog een agent ombracht. De man nam antidepressiva en zou op het moment van de feiten in een psychose verkeerd hebben. Zijn verhaal wordt ondersteund door de vader van Renske, die er samen met Samarie een boek over schreef: 'Een coupé verder'.

"Jan Decleir zag de vader van Renske getuigen in 'De Wereld Draait Door'. Hij was er zo door aangegrepen dat hij er graag mee aan de slag wilde", vertelt acteur Filip Peeters in De Standaard. Zijn productiehuis zou het scenario willen omzetten in een film. "De film zit nog in het embryonale stadium", voegt hij eraan toe.

Decleir schrijft het scenario niet alleen: hij krijgt hulp van zijn vrouw, Brechtje Louwaard, en Marcel Roijaards.