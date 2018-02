Jamie "Mr. Grey" Dornan klaar met 'Fifty Shades'-films MVO

06 februari 2018

06u33 0 Film Fans van de Fifty Shades-films hoeven niet te rekenen op verdere deelname van hoofdrolspeler Jamie Dornan in een eventuele vierde film van de populaire reeks. De 35-jarige acteur was te gast bij het Britse ITV-programma Lorraine en bekende daar het niet echt te zien zitten om nog een keer in de huid van Christian Grey te kruipen. "Dakota en ik, en dan eigenlijk vooral ik, worden hier een beetje te oud voor."

"Ik denk dat dit wel de laatste film uit de reeks is, ja. Ik bedoel, er zijn drie boeken geschreven die verfilmd zijn. Dus als de schrijfster niet met een nieuw boek komt, dan lijkt me dit het einde van 'Fifty Shades'," aldus Jamie.

Jamie heeft in de loop der jaren wel wat meer sympathie gekregen voor zijn alter ego Christian Grey. "Ik vind hem nu leuker dan in de eerste film, eerlijk gezegd. Hij is veranderd en een betere versie van zichzelf geworden."

De derde film in de reeks, 'Fifty Shades Freed', gaat deze week in Nederland in première. In de voorverkoop zijn er binnen 24 uur al meer dan 20.000 kaartjes verkocht.