Jamie Foxx speelt hoofdrol in nieuwe film 'Spawn' SD

30 mei 2018

15u57

Bron: ANP 0 Film Acteur Jamie Foxx (50) gaat antiheld Al Simmons spelen in de filmbewerking van de strip 'Spawn'. Het gerucht deed al langer de ronde, en werd vandaag bevestigd door striptekenaar en producent Todd McFarlane.

The Hollywood Reporter meldt dat Foxx zich vereerd voelt dat hij de hoofdrol heeft gekregen. "Een paar jaar geleden vloog ik naar Arizona om de man te ontmoeten achter één van de meest geweldige superhelden in het universum", vertelt de Oscarwinnaar. "Hij was verbaasd dat ik zo enthousiast als een kind was om 'Spawn' te mogen spelen. Ik heb hem verteld dat niemand harder voor de rol zou werken dan ik, als hij me de kans zou geven. En nu is de kans er! Ik ben blij en klaar om te transformeren", vertelt Foxx.

Het verhaal gaat over een vermoorde CIA-agent die in de hel het aanbod krijgt om zijn vrouw terug te zien als hij een zogenoemde Hellspawn-krijger wordt. Wanneer hij terugkomt op aarde, komt hij erachter dat zijn vrouw hertrouwd is met zijn beste vriend. Op dat punt besluit hij het kwaad te zullen bestrijden.

"De engste films zijn die waarbij de slechterik niet praat", vertelt McFarlane aan Deadline. "Het verwart mensen want door de stripheldenindustrie denkt iedereen meteen aan Captain America. Dan vertel ik hen: "Nee, denk aan John Carpenters 'The Thing'. Dit is niet een man in een kostuum. Aan het einde van de film hoop ik dat het publiek zegt, is dit een geest die verandert in een man of een man die verandert in een geest?" McFarlane onthult ook van plan te zijn een 'Spawn'-trilogie te maken.

Toen het eerst stripboek van de reeks in 1992 uitkwam, werden er 1,7 miljoen stuks van verkocht. De serie was in de jaren 90 een van de bekendste stripverhalen. In die tijd werden er ook al videospelletjes, series en een film (met in de hoofdrol Michael Jai White) gemaakt.

Wanneer de film in de bioscoop te zien is, is niet bekend.

