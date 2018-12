James Gunn maakt Superman tot een horrorfilm in eerste trailer van ‘Brightburn’ MVO

11 december 2018

15u06 0 Film James Gunn, de ‘Guardians Of The Galaxy’-regisseur die zijn ontslag kreeg bij Disney, onthulde zopas de trailer van zijn nieuwste film. Wie de video bekijkt, ziet meteen dat ‘Brightburn’ opvallende gelijkenissen vertoont met Superman, maar dan met een wel heel duister kantje.

Gunn neemt het verhaal rond Superman, en tovert het om tot een horrorfilm. Hij stelt zich vragen als: wat als er een buitenaards wezen met bijzondere krachten op onze planeet landde, maar géén redder van de mensheid werd? Wat als hij in plaats daarvan nogal sinister was? Het is een radicaal nieuw genre dat tot ‘superheldenhorror’ gedoopt werd.

In de film zien we hoe actrice Elizabeth Banks getuige is van een buitenaardse crashlanding. Haar moederinstinct overtuigt haar om de baby die ze in het wrak vindt op te voeden als haar eigen zoon. Maar al snel blijkt dat de jongen sterker is dan een normaal kind, en dat hij gestuurd wordt door ongekende krachten.

‘Brightburn’ is de eerste film van Gunn sinds hij erg publiekelijk door Disney werd ontslagen als regisseur van ‘Guardians Of The Galaxy Vol. 3'. De aanleiding bestond uit twee oude tweets met ongepaste grapjes, die opnieuw aan het licht kwamen. Andere filmmaatschappijen hebben er geen probleem mee om Gunn in te huren. Ook Marvel-concurrent DC strikte hem al als regisseur en schrijver van de ‘Suicide Squad’-sequel.