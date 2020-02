James Corden bekent: “Ja, ik heb spijt dat ik meespeelde in ‘Cats’” MVO

22 februari 2020

13u10 0 Film Talkshowpresentator James Corden (41) bekend in ‘The Late Late Show’ dat hij inderdaad spijt heeft van zijn rol in ‘Cats’. “Maar ik heb me wel enorm goed geamuseerd op de set, dus ik vind het heel dubbel.”

Tijdens een spelletje ‘Spill Your Guts Or Fill Your Guts’, een vast segment in zijn show, had hij de keuze: ofwel beantwoord je een moeilijke vraag, ofwel eet je iets walgelijks. Justin Bieber, zijn tegenspeler, mocht de vraag stellen: “Op een schaal van 1 tot 10: hoeveel spijt heb je van je rol in ‘Cats’?”

De musicalfilm had dé Oscarklepper van het jaar moeten worden, maar bleek zo slecht geanimeerd te zijn dat het op een fiasco uitdraaide. Geen succes in de box office, en ook helemaal geen prijzen. In tegendeel. ‘Cats’ is topfavoriet voor de Razzies, de awards voor de sléchtste films van het jaar.

Corden had het moeilijk met de vraag, maar besloot toch om te antwoorden. “Ik moet hiermee oppassen, want ik heb me heel goed geamuseerd tijdens die zes dagen dat ik aanwezig was voor opnames. Op persoonlijk vlak heb ik er dus helemaal geen spijt van. Maar ja, op professioneel vlak... Laat ons zeggen, op een schaal van 1 tot 10... een dikke 5.” Later stelde hij dat getal nog bij tot 4,5.

De presentator lachte al eerder met de geflopte film. Tijdens de Oscars verscheen hij samen met zijn co-ster Rebel Wilson op het podium - verkleed als katten - om de award voor ‘Beste Visuele Effecten’ uit te reiken. “Als acteurs uit de film ‘Cats’ weten wij als geen ander hoe belangrijk goéde visuele effecten zijn”, klonk het toen.