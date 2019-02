James Cameron maakt z'n agenda leeg: “Nu stort ik mij volledig op 'Avatar' 2, 3, 4 én 5" KM

11 februari 2019

00u00 0 Film Het was al even geleden dat James Cameron (64) met nieuw werk kwam, maar deze week komt zijn scifi-film 'Alita: Battle Angel' in de zalen. De rechten had hij al twintig jaar in bezit, toch besloot de bekende filmmaker de regie uit handen te geven en de prent alleen te produceren. "De komende vijf jaar stort ik me volledig op 'Avatar' 2, 3, 4 én 5."

U kent hem nog van 'Titanic' en 'Avatar', en heeft daarmee twee van de succesvolste kaskrakers ooit op z'n naam staan: ze brachten respectievelijk 1,9 miljard euro en 2,5 miljard euro in het laatje. Wanneer James Cameron - Jim voor de vrienden - zijn nieuwste film komt voorstellen en achteraf nog een uitgebreid interview wil geven, kunnen we die kans dan ook niet laten liggen. Hij is met recht en reden bijzonder trots op 'Alita: Battle Angel'. De scifi-actieprent - gebaseerd op de gelijknamige mangastripreeks van Yukito Kishiro - speelt zich een aantal eeuwen in de toekomst af en vertelt het verhaal van de achtergelaten cyborg Alita (Rosa Salazar). Zij wordt op de vuilnisbelt van Iron City gevonden. Cyberarts Ido (Christoph Waltz) neemt haar mee om haar op te lappen. Hoewel ze haar geheugen kwijt is, komt ze er snel achter dat ze bijzondere krachten heeft.

Rollende oogbollen

'Alita' is, net zoals de 'Avatar'-films, een project van lange adem. Cameron heeft de filmrechten al bijna twintig jaar in z'n bezit, maar had simpelweg nooit de tijd om de film ook te maken. Gefrustreerd dat zijn script daar maar onder een stapel bestofte papieren bleef liggen, besloot hij 'Sin City'-regisseur Robert Rodriguez in te schakelen. "Robert is een enorme fan van strips en was dan ook razend enthousiast toen ik hem het voorstel deed. Als er één regisseur is aan wie ik mijn kindje durf toe te vertrouwen, dan is het Robert wel. Ik ken hem al 25 jaar en we zijn doorheen de jaren goede vrienden geworden. Hij heeft mij tijdens mijn carrière wellicht meer geïnspireerd dan ik hem." Cameron zegt dat niet hij, maar Rodriguez alle lof verdient. "Robert doet daar veel te nederig over en praat over 'Alita' alsof het een Jim Cameron-prent is, maar vergis je niet: de film is van zijn hand en van niemand anders. Ik ben hooguit één uurtje op de set geweest, en dat was alleen maar om het gerucht dat ik niks met de film te maken had de kop in te drukken", klinkt het met een luide lach. Rodriguez had wel één voorwaarde: "De extreem gewelddadige scènes er uitlaten. In de strips van Yukito zie je op elke pagina wel hersenen uit elkaar spatten of oogbollen uit oogkassen rollen, en dat was voor hem net iets te gortig. Ik begrijp hem wel, hoor, Robert heeft een kroostrijk gezin en wilde de film in de eerste plaats voor hen maken. Voor hem was de speciale band tussen Alita een Ido veel belangrijker." Ook Cameron had zijn kinderen in gedachten toen hij aan het project begon. "Mijn oudste dochter was ongeveer zeven jaar oud toen ik de rechten van 'Alita' kocht. Ik had net 'Titanic' gedaan en piekerde in die periode veel over de door mannen gedomineerde maatschappij en hoe mijn jonge dochter daarin moest opgroeien. Ik wilde dan ook graag een film maken die voor haar veel betekenis zou hebben, met Alita als het perfecte voorbeeld van iemand die ijzersterk is en op haar strepen staat. Josephine is nu bijna 26 en ze vindt de film geweldig. Of om het met haar eigen woorden te zeggen: 'I fucking love this movie!' (lacht)"

Rijk clubje

Voor het geld hoeft Cameron het overigens al lang niet meer te doen. Hij behoort samen met Steven Spielberg (3,6 miljard dollar) en George Lucas (5,2 miljard dollar) tot het clubje van de rijkste regisseurs ter wereld - op zijn bankrekening staat liefst 700 miljoen dollar, omgerekend zo'n 618 miljoen euro. Maar aan stoppen denkt hij nog lang niet, want er worden nog vier (!) 'Avatar'-films uitgebracht. "En dat is niet alles, want we hebben ook nog drie 'Terminator'- en twee 'Alita'-films op de planning staan, maar veel hangt natuurlijk af van hoe de films het aan de box office gaan doen. We kregen al groen licht om 'Avatar' 2, 3 en 4 te maken, maar als er geen kat komt kijken, dan mogen we de vijfde wel op onze buik schrijven." Cameron vertrouwt ons toe dat hij er niet bepaald van wakker zal liggen. "Dat hoort erbij, hé. Als de films floppen, dan ga ik toch gewoon iets anders regisseren?" Grootse plannen, dus, al blijft de focus voorlopig wel op 'Avatar' liggen. "Ik ga hier en daar nog wel wat produceren, maar buiten 'Avatar' ga ik de komende vijf jaar niets meer regisseren. Ik wil mij daar echt volledig op storten. Vijf jaar is lang, maar ik heb zoveel tijd ook echt nodig. De wereld van 'Avatar' zit zo complex in elkaar dat al mijn aandacht daarnaartoe gaat. Het is verdomme hard werken. Er zijn dagen dat ik op de set sta te mopperen, maar dan herpak ik mij en besef ik dat ik er ook zó ontzettend hard van kan genieten. Ik vind het nog steeds waanzinnig dat ik hiervoor betaald word."

Spektakel, spektakel

De release van 'Avatar 2' staat pas gepland voor 18 december 2020, maar de film is wel al gedeeltelijk ingeblikt. "We hebben alle 'performance capture' (waarbij bewegingen van mensen worden gekopieerd naar animaties, red.) voor de tweede en de derde film gedaan, een deel van de vierde film is zelfs al af. De liveaction (met menselijke acteurs, red.) is een relatief klein onderdeel van de 'Avatar'-films, maar die opnames gaan begin mei in Nieuw-Zeeland van start en zullen ongeveer vier maanden duren. We gaan alles in 3D filmen en daarvoor hebben we de allerbeste 3D-camera's aangeschaft. Ik kan je nu al verzekeren dat alles er spectaculair gaat uitzien. (lacht)"

'Alita: Battle Angel' is vanaf woensdag te zien in de cinema.