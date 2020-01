James Cameron deelt eerste beelden van langverwachte vervolg op ‘Avatar’ LV

08 januari 2020

14u09 7 Film Op de Consumer Electronics Show in Las Vegas gaf regisseur James Cameron (65) voor het eerst beelden vrij van ‘Avatar 2', het langverwachte vervolg op de kaskraker uit 2009. Hoewel het slechts om concepten gaat, ziet het er al indrukwekkend uit.

Op technologiebeurs CES worden jaarlijks heel wat nieuwe snufjes voorgesteld, van smartphones en drones tot zelfrijdende auto’s. Op zich een vreemde plaats voor aankondigingen rond films, maar regisseur Cameron legde uit dat ‘Avatar 2' veel meer technologische snufjes zal bevatten. “Ik ben een nerd als het aankomt op auto’s, vliegtuigen, wapens en andere dingen”, zei hij op een persconferentie. Niet heel gek dus dat Cameron een partnership met autofabrikant Mercedes-Benz aankondigde.

De samenwerking komt er ook in de vorm van vier wielen: de Vision AVTR is een elektrische conceptwagen die, geïnspireerd door de film, door Mercedes werd ontwikkeld. Bezoekers van de conventie konden de auto al van dichtbij bewonderen. “Ik zat in de auto voor het controlepaneel, en de interface voelt gewoon aan alsof het leeft en ademt. Het lijkt organisch”, zegt Cameron. Een belangrijke focus was dan ook dat het voertuig duurzaam is, gebaseerd op het verhaal van de eerste film. De kans dat je de auto ooit op de weg ziet, is helaas onbestaand, aangezien het slechts om een concept gaat.

De beelden die vrijgegeven werden van ‘Avatar 2' zijn slechts conceptuele schetsen, maar geven al een aardige indruk van hoe de film er zal uitzien. Het is dan ook nog een tijdje wachten op het finale resultaat, want de prent zal ten vroegste in december 2021 in de zalen te zien zijn. Tenminste, als alles loopt zoals gepland, want eigenlijk moesten we het vervolg in 2014 al gezien hebben.