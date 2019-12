James Bond-stuntman doet boekje open over Daniel Craig: “Hij is nog niets veranderd” SDE

23 december 2019

15u48

Bron: Express 0 Film Stuntman en -coördinator Greg Powell (65) zit al meer dan veertig jaar in het vak. Geen wonder dat hij ook regelmatig het pad kruiste van Daniel Craig (51), de huidige James Bond. In The Express doet Greg een boekje open over zijn collega.

Greg Powell heeft behoorlijk wat ervaring in het stuntwereldje. Hij werkte al mee aan verschillende franchises, waaronder ‘Harry Potter’ en ‘The Avengers’. Maar hij was ook verschillende keren te zien in een James Bond-film, te beginnen met ‘The Spy Who Loved Me' uit 1977. De huidige 007, Daniel Craig, is dan ook geen onbekende, zegt Greg in The Express. “Ik ken Daniel al enkele jaren ... Bijna dertig jaar", klink het. “We werkten al samen aan het begin van zijn carrière, voor de film ‘Sharpe’, in de jaren negentig.”

En Daniel maakte een behoorlijke indruk op Greg. “Het is écht een hele vriendelijke man!”, laat hij weten. “Daarbij lijkt het erop dat hij niet zoveel veranderd is sinds ik hem voor het eerst ontmoette.” De laatste keer dat de twee samenwerkten, was voor enkele stunts met auto’s in ‘Skyfall’. In de laatste Bond-film, ‘No Time To Die’, is Greg niet meer te zien. Maar opvolging is verzekerd, want zijn dochter Tilly werkte als stuntman mee. Ze was ook al te zien in ‘Skyfall' en ‘Spectre’.

Echte stunts

Ondertussen hield haar vader zich bezig met ‘Angel Has Fallen’, met Gerard Butler in de hoofdrol. Eindelijk nog eens een deftige film, vindt Greg. “Je kan tenminste échte stunts doen”, klinkt het. “Het zijn echte stunts en je kunt ermee wegkomen. Het publiek kan zeggen: ‘hij zou dat écht hebben kunnen doen', of ‘ze hadden dat écht kunnen overleven’. Maar bij die grote CGI-films (films waarbij veel opgelost wordt met computertechnologie zoals ‘Avengers’, red.) ... Prima als het publiek van dat soort dingen houdt, maar ik hou meer van échte films, als je begrijpt wat ik bedoel. Allemaal echte ontploffingen. En iedereen die je ziet, was er ook echt. En de boten waren echte boten.”

Al begrijpt de stuntcoördinator ook wel waarom filmstudio’s naar computertechnologie grijpen. “We hebben alles al gezien. Je probeert om iets anders te doen, het een beetje spectaculairder te maken. Je weet wel: ontploffingen met iets meer vlammen. Je probeert gewoon je best te doen. Maar het is moeilijk, want alles is al eens gedaan.”