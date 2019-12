James Bond-slechterik Rami Malek haalde inspiratie bij Freddie Mercury SDE

24 december 2019

15u23 0 Film Inspiratie komt soms van de meest onverwachte plaatsen. Vraag maar aan Rami Malek (38), die in de nieuwste James Bond-film slechterik Safin zal vertolken. Inspiratie voor die rol haalde hij uit zijn vorige glansrol: rockster Freddie Mercury. Dat zegt hij in Empire.

In ‘No Time To Die’, die op 3 april in de zalen komt, zal Rami Malek de slechterik van dienst spelen. Een belangrijke rol, en dus moest er ook serieus nagedacht worden over de invulling ervan. Dat zegt Rami in het magazine Empire. “Als ik eraan begonnen was en geprobeerd had om een exacte kopie van iemand te maken, dan was dat voor niemand leuk geweest. Dat is denk ik een les die ik van meneer Mercury geleerd heb. Als het niet origineel is, waarom zelfs de moeite doen?”, legt Rami uit. En dus ontwikkelde hij zijn eigen strategie om Safin - zoals de slechterik heet - vorm te geven. “Ik heb wel een paar elementen van mijn favorieten genomen, ja. Maar elke dag heb ik geprobeerd om dit personage te injecteren met iets dat logisch was voor dat personage, maar tegelijkertijd misschien ook schokkend en verontrustend was.”

En daar hoort ook een aangepast dialect bij. Daarvoor sloeg Rami opnieuw de handen in elkaar met dialectcoach William Conacher, die hem ook begeleidde bij ‘Bohemian Rhapsody’. “Ik wilde iets creëeren dat je niet helemaal kon vastpinnen op een bepaald deel van de wereld", klinkt het mysterieus.

Kus

Rami houdt verder dan ook de lippen stijf op elkaar over de film. Al is er één intiem moment met hoofdrolspeler Daniel Craig waarover hij al eerder vertelde in ‘The Late Show with Stephen Colbert’. “Ik keek echt heel erg uit naar de samenwerking met Daniel”, klonk het. “Hij is mijn favoriete Bond, dat kan ik wel zeggen. We zaten op een bepaald momenten urenlang aan een tafel, gewoon ideeën uit te wisselen. En op een bepaald moment kraakten we eindelijk die uitdagende scène. Hij greep me vast, tilde me op en - ik kan niet zeggen wie precies het initiatief nam voor het volgende moment - we wisselenden een kus uit. Ik ga gewoon zeggen dat Daniel ermee begon. En ik was erg verbaasd.”