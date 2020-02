James Bond-promotour in China afgeschaft wegens angst voor Coronavirus MVO

17 februari 2020

10u27

Bron: Metro UK 1 Film James Bond-acteur Daniel Craig en co zullen dit jaar niet naar China trekken om de nieuwe 007-film ‘No Time To Die’ te promoten. Uit angst voor het coronavirus wordt de volledige perstour daar van de planning geschrapt.

Zelfs James Bond is niet opgewassen tegen het coronavirus. Normaal gezien zou de cast van de film nog voor de release van ‘No Time To Die’ naar China trekken om er reclame te maken voor de prent. China heeft namelijk de grootste consumentenmarkt binnen de filmwereld en er stond een grote première gepland in Beijing. Al die plannen zijn nu opgeborgen, uit schrik dat één van de acteurs het virus zou oplopen. Bovendien wil het land zelf op dit moment ook niet dat er grote evenementen georganiseerd worden, waarbij veel mensen tegelijk aanwezig zijn. Dat zou de verspreiding van het virus in de hand kunnen werken.

Een deel van de inwoners van Beijing zit momenteel in quarantaine. De stad heeft meer dan 70.000 cinemaschermen onbereikbaar gemaakt door vele bioscopen te sluiten. Het is dus onwaarschijnlijk dat ‘No Time To Die’ er veel volk naar de zalen zal lokken. Geen bioscoop, dus geen première en ook geen Daniel Craig. Hij en zijn co-sterren Ana De Armas, Lashana Lynch en Rami Malek, maakten dit weekend bekend dat ze China zullen overslaan tijdens hun persreis.

Een pijnlijke situatie die ook te voelen zal zijn in de box office. Het eerste weekend na de release van ‘Spectre’ bracht in China een recordbedrag op. Zonder de Chinese bezoekers zal de film enorm veel van zijn mogelijke inkomen verliezen.