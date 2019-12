James Bond is terug, en hóe: de eerste beelden van 25e Bondfilm ‘No Time to Die’

02 december 2019

15u49

Bron: Universal

Snelle wagens, bloedmooie vrouwen en véél actie: de kenmerkende ingrediënten zijn ook in de nieuwe Bondfilm weer alom aanwezig. Hoewel kijkers nog tot woensdag moeten wachten op een eerste officiële trailer, verscheen afgelopen nacht al een ‘verlossend’ bericht op 007.com: “Bond is back” staat er, net als een veertien seconden durend voorproefje van de film. Die beelden beloven nu al heel wat bloedstollende scènes.

In ‘No Time to Die’ kruipt Daniel Craig voor de laatste keer in de huid van de geliefde geheime agent. In de film heeft James Bond de actieve dienst inmiddels verlaten. Zijn rust is echter van korte duur wanneer zijn oude vriend Felix van de CIA opduikt met de dringende vraag naar hulp. Bond krijgt de opdracht een vermiste wetenschapper op te sporen, met alle gevolgen van dien. Het brengt hem op het spoor van een mysterieuze schurk, gewapend met bijzonder gevaarlijke nieuwe technologie.

‘No Time to Die’ verschijnt komend voorjaar in de zalen.